Bakan Kurum Almanya'da İklim Görüşmeleri Yaptı

22.04.2026 21:00
Çevre Bakanı Murat Kurum, Berlin'de Almanya Başbakanı ile COP31 hazırlıklarını görüştü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Almanya'daki temasları kapsamında, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum, Almanya'nın başkenti Berlin'de temaslarına devam ediyor. Bakan Kurum, Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı'nın 2. gününde, Türkiye'nin COP31 Başkanlığı sürecine ilişkin görüşmelerini sürdürdü.

Bakan Kurum, Petersberg İklim Diyaloğu Toplantısı'na katılan bakanlar ve ülke temsilcileri ile aile fotoğrafı çekimine katıldı. Burada Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile sohbet eden Bakan Kurum, daha sonra Çin Ekoloji ve Çevre Bakan Yardımcısı Dr. Li Gao ve Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Kurum, görüşmelerde Türkiye'nin COP31 başkanlığı ve iş birliği alanları hakkında bilgi verdi.

Bakan Kurum, daha sonra Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS/ UNFCCC) Gözlemci Grupları'nın Temsilcileri ile toplantı yaptı. Toplantıda Brezilya Hükümeti İklim Elçisi ve COP30 Başkanı Andre Correa do Lago ile COP31 Hazırlıkları İcra Direktörü ve Genel Sekreter Yardımcısı Kushla Munro ve İklim Değişikliği Başkanı Halil Hasar yer aldı. COP31 hazırlıkları ile ilgili son durum değerlendirmesi yapan Bakan Kurum, katılımcılarla fikir alışverişinde bulundu. - BERLİN

Kaynak: İHA

Murat Kurum, Politika, Almanya, Ekonomi, Türkiye, Berlin, Çevre, Son Dakika

