BAKAN KURUM ANADOLU COĞRAFYASI KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAZ - Son Dakika
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BAKAN KURUM ANADOLU COĞRAFYASI KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAZ

03.10.2022 20:15

Balıkesir'de düzenlenen Dünya Habitat Günü etkinlikleri kapsamında Balıkesir'e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliği, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Balıkesir'de düzenlenen Dünya Habitat Günü etkinlikleri kapsamında Balıkesir'e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir Valiliği, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Kurumlar arasında yürüyerek geçiş yapan Bakan Kurum, Mekik Sokak'ta vatandaşlarla sohbet etti. Öğrencilerle sohbet eden Bakan Kurum, çocuklara hediyeler verdi, vatandaşların sorularını yanıtladı.

BAŞKAN YILMAZ'DAN MEKİK SOKAK'TA DÜZENLEME İSTEDİ

Balıkesir'e daha önceki gelişlerinde tarihi Zağnos Paşa Camisi'nin bulunduğu alanda, cami siluetinin çıkarılması yönünde çalışmalar yapılmasını isteyen Bakan Kurum, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı hizmet binasının da bulunduğu Mekik Sokak'ta, düzenleme yapılmasını istedi. Balıkesir şehir merkezinin daha ferah olması için düzenleme yapılması talimatını veren Bakan Kurum, hızlı bir şekilde bölgenin yenilenmesi için bakanlık olarak da destek olacaklarını söyledi. Bakan Kurum, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'dan da çalışmalara hemen başlanacağı sözünü aldı. Bakan Kurum, Burası için destek olacağım. Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız dedi. (DHA)

YORUMLAR
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Balıkesir'de konuşan Bakan Kurum'dan heyecan yaratan sözler: Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız Balıkesir'de konuşan Bakan Kurum'dan heyecan yaratan sözler: Burayı İstanbul Akaretler gibi yapacağız BALIKESİR-BAKAN KURUM ANADOLU COĞRAFYASI KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAZ BALIKESİR-BAKAN KURUM ANADOLU COĞRAFYASI KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAZ Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir'de konuştu Açıklaması Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Balıkesir'de konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Balıkesir, Dünya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika BAKAN KURUM ANADOLU COĞRAFYASI KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAZ - Son Dakika

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