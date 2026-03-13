Bakan Kurum, BM Habitat İcra Direktörü Rossbach ile görüştü

13.03.2026 18:21
ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Habitat İcra Direktörü Anaclaudia Rossbach ile Bakü'de bir araya geldi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel Bakü Forumu vesilesiyle BM Habitat İcra Direktörü Sayın Anaclaudia Rossbach ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. İklim diplomasisi kapsamında yürüttüğümüz çalışmaları ve COP sürecine yönelik yaklaşımımızı paylaştık. Önümüzdeki dönemde İstanbul'da kurulacak bölgesel ofisin de katkısıyla BM Habitat ile iş birliğimizin daha da güçleneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

BM TİCARET KONFERANSI GENEL SEKRETERİ GRYNSPAN İLE GÖRÜŞME

Bakan Kurum, temasları kapsamında Birleşmiş Milletler Ticaret Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebeca Grynspan ile de görüştüğünü belirterek, "Birleşmiş Milletler Ticaret Konferansı Genel Sekreteri Sayın Rebeca Grynspan ile bir araya geldik. Sayın Grynspan'e, Türkiye olarak küresel ticaretin daha sürdürülebilir hale getirilebilmesi yönündeki çabaları desteklediğimizi belirttim. Ev sahipliği yapacağımız COP31'in, küresel iklim hedefleri ile kalkınma ve ticaret politikaları arasında uyumu güçlendirmek için önemli bir fırsat olacağını ifade ettim. Sayın Sekreter'e bu verimli görüşme için teşekkür ediyorum" dedi.

BAKÜ TÜRK ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET

Bakan Kurum, Azerbaycan temasları kapsamında Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti. Ziyarete ilişkin görselleri paylaşan Kurum, "Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz" notunu düştü.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı Evinde silahla vurulmuş halde bulunan kadın kurtarılamadı
Şap hastalığı onları da etkiledi Erkenden inzivaya çekildiler Şap hastalığı onları da etkiledi! Erkenden inzivaya çekildiler
ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu ABD-İsrail ve İran savaşının anime filmi oluşturuldu
Devler Ligi bereketi Avrupa’nın birçok kulübü, Galatasaray’ın yıldızları için sıraya girdi Devler Ligi bereketi! Avrupa'nın birçok kulübü, Galatasaray'ın yıldızları için sıraya girdi
Süper Lig’de tarihi karar: Kadın hakem 22 yıl sonra ilk kez maç yönetecek Süper Lig'de tarihi karar: Kadın hakem 22 yıl sonra ilk kez maç yönetecek
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu

19:04
Tedesco’dan sürpriz 11 Yıldız isim yedek soyunacak
Tedesco'dan sürpriz 11! Yıldız isim yedek soyunacak
18:46
İlber Ortaylı’nın vasiyeti ortaya çıktı
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı
18:12
İsrail basını: ABD, İran’a saldırıları sona erdirmek için İsrail’e bir hafta süre verdi
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi
18:00
Trump: İran’ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz
18:00
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran’ın Ankara Büyükelçiliği’nden açıklama
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama
17:24
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
İşte ameliyata girmeden önceki sözleri! İlber Ortaylı hayatı tarif etmiş
17:14
İstanbul’da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
İstanbul'da 15 yıldır inşaatı süren gökdelenleri yapan şirkete kayyum atandı
