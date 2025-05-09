Bakan Kurum\'dan Kentsel Dönüşüm Çağrısı: \'Deprem Kabuslarına Son Verelim\'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'un Güngören ilçesinde hayata geçirilen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi ile yeni evleri teslim edilen Kenan ve Habibe Temel çiftinin görüntülerini paylaşarak, kentsel dönüşüm çağrısı yaptı. Bakan Kurum, "Kenan ağabeyimiz devletine güvendi, hayatı değişti. Demirleri çürüyen evi yerine şimdi sağlam, güvenli yuvasında huzurla oturuyor. Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Güngören Belediyesi iş birliğinde Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) tarafından hayata geçirilen Tozkoparan Kentsel Dönüşüm Projesi'nin ilk 3 etabı tamamlandı. Bölgede bin 179 konut ve 43 ticari ünite inşa edildi. Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinesinde devam eden 4. etap çalışmaları kapsamında da 743 konut ve 37 iş yerinin inşası sürüyor.

"Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tozkoparan'da yeni konutlarına kavuşan Kenan ve Habibe Temel çiftinin görüntülerini paylaşarak, "Kenan ağabeyimiz devletine güvendi, hayatı değişti. Demirleri çürüyen evi yerine şimdi sağlam, güvenli yuvasında huzurla oturuyor. Gelin hep birlikte deprem kabuslarımıza son verelim" çağrısında bulundu.

Kenan Temel: "Evimizde direkler açılmıştı, paslanmıştı"

8 bloktan oluşan Örnek Blokları'nda yaklaşık 30 yıl yaşayan emekli Kenan Temel, eski evlerinin dönüşüme girmemiş olsa 6,2'lik depremde yıkılabilecek kadar kötü durumda olduğunu belirterek, "Evimizde direkler açılmıştı, paslanmıştı, neredeyse parmak giriyordu. Tornavidayla kazıya kazıya demirler içinde bitti. Deniz kumu olduğu belli. Çünkü demirleri çürütmüş. Evleri alçıyla sıvıyordum, 5-10 gün sonra bir bakıyordum yine açılmış. Sonra dönüşüme karar verdik. 6,2'lik depremde de rahat rahat evimizde oturduk. Dönüştürmeseydik yıkılırdı. Şimdi kafamız rahat. 7-8 şiddetinde deprem olsa da evimden çıkmam Allah'ın izniyle" diye konuştu. - ANKARA