Bakan Kurum'dan Konut Hamlesi - Son Dakika
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Bakan Kurum'dan Konut Hamlesi

26.06.2026 22:03
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Bakan Kurum, Türkiye genelinde 500 bin sosyal konut yapımına başladıklarını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "3 bin 482 ayrı şantiyede 200 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimizle gece gündüz çalıştık. Saatte 23, günde 550 konut inşa ederek iki yıl gibi kısa bir sürede Letonya ve Estonya büyüklüğünde bir alanı yeniden ayağa kaldırdık" dedi.

Milli İrade Platformu'nun düzenlediği 15. Milli İrade Buluşması, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bakırköy'de düzenlenen programa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Valisi Davut Gül, İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan ve birçok davetli katıldı.

Deprem bölgesinde yalnızca konutların değil, şehirlerin de yeniden inşa edildiğini vurgulayan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Hatay'da 153 bin, Malatya'da 79 bin, Kahramanmaraş'ta 74 bin, Adıyaman'da ise 43 bin konut, köy evi ve iş yerini teslim ettik. Şehirlerimizi tarihi çarşıları, meydanları, okulları, hastaneleri ve altyapısıyla birlikte eskisinden daha güçlü hale getirdik" ifadelerini kullandı.

"2027 yılının Mart ayında anahtar teslimlerine başlayacağız"

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini yürüttüklerini belirten Kurum, "81 ilimizde 500 bin sosyal konut hedefiyle çalışmalarımız sürüyor. Konutlarımızın temelleri atıldı. 2027 yılının mart ayında anahtar teslimlerine başlayacağız" dedi.

İstanbul'da ilk kez kiralık sosyal konut uygulamasını hayata geçireceklerini açıklayan Kurum, "Eylül ayında ilk kiralık sosyal konutlarımızı vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Bu uygulamanın kira fiyatlarının dengelenmesine önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bugüne kadar 2 milyon 684 bin konutu dönüştürdük. Türkiye'de dönüştürdüğümüz her iki konuttan biri İstanbul'da bulunuyor. 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde 233 bin konutun dönüşüm süreci devam ediyor" diye konuştu.

Depozito Yönetim Sistemi'nin 1 Temmuz'da 81 ilde hayata geçirileceğini değinen Kurum, "Bu sistem sayesinde yılda 25 milyar ambalajı geri dönüşüme kazandıracağız. Ekonomiye yıllık yaklaşık 30 milyar lira katkı sağlayacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum'dan Konut Hamlesi - Son Dakika

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