Bakan Kurum: "Deprem bölgesinde 250 bininci konutun anahtarını Cumhurbaşkanımız ve Azerbeycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in teşrifleriyle teslim edeceğiz" - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum: "Deprem bölgesinde 250 bininci konutun anahtarını Cumhurbaşkanımız ve Azerbeycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in teşrifleriyle teslim edeceğiz"

Bakan Kurum: "Deprem bölgesinde 250 bininci konutun anahtarını Cumhurbaşkanımız ve Azerbeycan Cumhurbaşkanı Aliyev\'in teşrifleriyle teslim edeceğiz"

Hatay'da şantiye alanında incelemelerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle;

17.05.2025 18:23  Güncelleme: 18:27
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Hatay'da şantiye alanında incelemelerde bulunan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle; temelinde devletimizin kararlılığı, harcında ise milletimizin dualarının olduğu 250 bininci konutumuzun anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da ilk programında AFAD koordinasyon merkezinde koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Kurum, koordinasyon toplantısının ardından Antakya ilçesi Uzunçarşı mevkiinde bulunan Kemalpaşa Caddesi'nde örnek iş yerlerinin bulunduğu alanda incelemelerde bulundu. Bakan Kurum, incelemelerin ardından yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı. İncelemelerde Bakan Kurum'a Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan iş yerlerine esnafın bayram sonu itibariyle taşınacağını ifade ederek, "Şu anda Hatay'ın kalbindeyiz. Bu bölge Hatay'ımızın; ticaretinin, kültürünün, tarihinin ve kadim değerlerinin yaşadığı çok özel bir alan. Bu bölgenin tamamında bulunan tarihi eserlerimize sahip çıkıyor; camilerimizi, çarşılarımızı, medeniyetimizin izlerini aslına uygun şekilde yeniden ihya ediyoruz. Bir yandan Habib-i Neccar Camii'ni tarihi dokusuna sadık kalarak inşa ediyoruz, diğer taraftan Tarihi Meclis Binamızı, buranın simgesi Kurtuluş Caddemizi ve Kemalpaşa Caddelerini geleneksel ruhuyla yaşatmak için çalışıyoruz. Asi Nehri'ni yeşil alanlarıyla, yürüyüş yollarıyla ve yaşam alanlarıyla yeniden canlandırıyoruz. Şu an içinde bulunduğumuz Uzun Çarşı ise Hatay'ımızın göz bebeği. Bilindiği gibi burası sadece bir alışveriş mekanı değil; aynı zamanda kültürün, kardeşliğin, hatıraların buluştuğu bir yaşam alanı. Taşı toprağı tarih kokan bu güzel çarşımızı da içerisindeki dükkanlarıyla, konaklama merkezleriyle, okuluyla, konutlarıyla birlikte yeniden ayağa kaldırıyoruz. Valiliğimizle birlikte; buradaki esnafımızı bayram dan sonra yeni yerlerine taşıyacağız; inşallah çarşımızı da yıl sonunda tamamlamayı hedefliyoruz. Hatay'ımız için, esnafımız için şimdiden hayırlı olsun diyorum" dedi.

"11 ilimizde; yaklaşık 3 bin 500 şantiyede, 182 bin mühendis, mimar, işçi kardeşimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyoruz"

Bakan Kurum, 250 bininci konutun anahtar tesliminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in katılımıyla gerçekleşeceğini belirterek, "Şu anda deprem bölgesinin her bir karışında, her bir taşında varız. Kahramanmaraş'tan Adıyaman'a, Malatya'dan Osmaniye'ye, Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya kadar her şehirde, her ilçede, her köyde, bu milletin umudunu yeniden yeşertiyoruz. İşte geldiğimiz nokta. 11 ilimizde, yaklaşık 3 bin 500 şantiyede, 182 bin mühendis, mimar, işçi kardeşimizle 7 gün 24 saat aralıksız çalışıyoruz. Bugüne kadar 201 binden fazla yuvayı, iş yerini hak sahiplerine teslim ettik. 2025'in sonuna kadar da toplam 453 bin bağımsız bölümü tamamlayacak, tek bir depremzede kardeşimizi yuvasız bırakmayacağız. Buradan da bir kez daha duyurmak istiyorum. İnşallah önümüzdeki ay Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in teşrifleriyle; temelinde devletimizin kararlılığı, harcında ise milletimizin dualarının olduğu 250 bininci konutumuzun anahtarlarını kardeşlerimize teslim edeceğiz" dedi.

"Başta İstanbul'umuz olmak üzere, bu vatanın her köşesinde kentsel dönüşümü başarmak, geleceğimizi güvence altına almak zorundayız"

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu hatırlatan Bakan Kurum, kentsel dönüşümün önemine değinerek, "Bu vesileyle iki hususu burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Deprem bölgesini ayağa kaldırmak ne kadar önemli ise, 81 ilimizde kentsel dönüşümü tamamlamak da o kadar önemlidir. Son yaşadığımız İstanbul depremi, yine 2 gün önceki Konya Kulu depremi; milletimize bir kez daha Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğini hatırlattı. Bu yüzden hep birlikte başta İstanbul'umuz olmak üzere, bu vatanın her köşesinde kentsel dönüşümü başarmak, geleceğimizi güvence altına almak zorundayız. Bir diğer husus ise şudur. Biliyorsunuz Türkiye; yıllar boyunca milletimizin huzurunu hedef alan terörle de mücadele etti. Terörsüz Türkiye hedefi, bugün burada yaraları sararken gösterdiğimiz birlik kadar kıymetlidir. Çünkü bir yandan inşa ve ihya çalışmalarını yürütürken bir yandan da geleceğimizi tehdit eden karanlık odakları bertaraf etmek zorundayız. Bu topraklarda artık yalnızca umut yeşermeli, çocuklarımızın cıvıltıları yankılanmalıdır. Biz bin yıldır bu topraklarda biriz, beraberiz, kardeşiz. Biz birlikte varız, birlikte güçlüyüz. ve bizler, terörsüz, huzurlu bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Rabbim birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin diyorum. Deprem bölgesindeki 11 şehrimizin; yeniden doğuşun ve kardeşliğin simgesi olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum: 'Deprem bölgesinde 250 bininci konutun anahtarını Cumhurbaşkanımız ve Azerbeycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in teşrifleriyle teslim edeceğiz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Kurum: "Deprem bölgesinde 250 bininci konutun anahtarını Cumhurbaşkanımız ve Azerbeycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in teşrifleriyle teslim edeceğiz" - Son Dakika
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