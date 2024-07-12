Bakan Kurum: Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufumuz yok - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufumuz yok

Bakan Kurum: Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufumuz yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufumuz yok. İhtiyaç ve yapılması gereken neyse bu işleri hızlı bir şekilde yapacağız." dedi.

12.07.2024 12:38
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufumuz yok. İhtiyaç ve yapılması gereken neyse bu işleri hızlı bir şekilde yapacağız." dedi.

Bakan Kurum, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Adıyaman'da Valilik Konferans Salonu'nda koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde gazetecilere değerlendirmelerde bulunan Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde devletin tüm imkanlarıyla afetzedelerin yanında olduğunu ifade etti.

Deprem bölgesinde aylarca kaldıklarını anlatan Kurum, "6 Şubat'ta biz bölgedeydik. Günlerce, aylarca sizlerle beraber mücadele edip el ele verdik ve yapılması gereken işler için bir seferberlik anlayışıyla, şuuruyla çalışmaları başlattık. Örnek bir mücadeleydi. Örnek bir duruştu. Tüm dünya gıptayla izledi." diye konuştu.

Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için çalıştıklarını ve bu yöndeki çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Kurum, bu konuda hiç taviz vermediklerini dile getirdi.

İlk günden bu yana 14 milyon afetzedenin ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele verdiklerine işaret eden Kurum, şunları kaydetti:

"Tek gündemimiz deprem bölgesini yeniden ayağa kaldırmak. Bu manada kaybedilecek tek bir saniyemiz yok. Biz sözünü tutmuş, gerçekleştirmiş Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 22 yıldır aziz milletimize ne söz verdiysek, o sözleri yerine getirmeye çalıştık. Allah'ın izniyle sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. Bizim sözümüz yerde kalmaz. O yüzden bölgemizin yarınlarına siyaset üstü bir anlayışla bakıyoruz. ve burada depremin yaralarını sarmak, şehrin ihtiyaçlarını gidermek için de kimseyi hiçbir ilimizi hiçbir ilçemizi birbirinden ayırmıyoruz, ayırmayacağız. 14 milyon vatandaşımızın, tüm yerel dinamiklerle birlikte acil ve öncelikli ihtiyaçları başta olmak üzere bütün ihtiyaçlarını inşallah hep birlikte karşılayacağız."

21'inci yüzyılın en büyük konut dönüşümünün yapıldığını aktaran Kurum, şöyle devam etti:

"Şu anda 21. yüzyılın en büyük konut dönüşümü, deprem dönüşümü gerçekleşmektedir. Bugün sadece Adıyaman'a baktığımızda İndere bölgesinde yaklaşık 20 bin bağımsız bölümlük neredeyse burada 60 ile 70 bin vatandaşımızın yaşayacağı modern bir uydu kent yükseliyor. İnşallah 2025 yılında evine girmeyen afetzede vatandaşımız, Adıyamanlı kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Konut teslimlerine başladık, inşallah teslimlere yıl sonuna kadar devam edeceğiz. Adıyaman'da 41 bin hak sahibi vatandaşımız var, 20 bin konutu inşallah yıl sonuna kadar teslim ederiz."

Adıyaman'da iki bölgede 25 bin konutun yükseldiğini vurgulayan Kurum, "İndere ve Örenli bölgesinde hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Yaklaşık 25 bine yakın bağımsız bölüm var. İlk belirlediğimiz süreçte oraların temellerini atmıştık. Hızlı bir şekilde buraları bitireceğimizi söylemiş, milletimize söz vermiştik. Hamdolsun o sözleri hızlı bir şekilde tutuyoruz." ifadelerini kullandı.

Adıyaman'da 9 rezerv alanı var

Kentin modern bir yapıya sahip olması için çeşitli projelerin devam ettiğini ifade eden Kurum, şunları söyledi:

"Kentin içerisinde 9 rezerv alanı belirledik. Bu alanlar vatandaşımızın görüşleri, fikirleri, talepleri, ihtiyaçları doğrultusunda, şehirdeki Atatürk Caddesi'nin yeniden hareketleneceği, orada ticaretin yeniden canlanacağı anlayışla projelendirildi ve inşallah orayı da hızlı bir şekilde yapıp inşaatlarımızı tamamlıyoruz. Ayrıca Mara ve Musalla mahallelerimizdeki kentsel dönüşüm alanlarında 3 etabın ihalesi yapıldı. Son etabın ihalesini de bu ayın sonunda TOKİ Başkanlığımız yapacak ve tüm etapların ihalelerini gerçekleştirmiş olacağız."

Deprem anıtının da olacağı bir meydan projesi yapılacağı bilgisini veren Kurum, "Adıyaman'da meydanıyla deprem şehitlerimizi anacağımız, depremi bir an olsun bize unutturmayacak müzemize de kavuşacağız. Kente müze ve kültür merkezi kazandıracağımız bir meydan projesi inşaatını da inşallah gerçekleştiriyor olacağız." dedi.

Kamudaki tasarruf tedbirlerine de değinen Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kahramanmaraş'ta da ifade ettim. Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufumuz yok. İhtiyaç neyse ve yapılması gereken neyse bu işleri hızlı bir şekilde yapacağız. Devletimizin kuvvetiyle, milletimizin desteğiyle ve duasıyla deprem bölgemizi, Adıyaman'ımızı en hızlı bir şekilde ayağa kaldırıyor olacağız. Gündemimiz her zaman deprem bölgesi olacak ve hiçbir zaman deprem bölgesini ana gündem maddelerimizden indirmeyeceğiz."

Daha sonra basına kapalı devam eden toplantıya Vali Osman Varol, AK Parti Adıyaman milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hikmet Uz ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum: Deprem bölgesinde herhangi bir tasarrufumuz yok - Son Dakika

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