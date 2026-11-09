Bakan Kurum, Özbekistan ile çevre koruma mutabakat zaptını imzaladı

Türkiye ile Özbekistan arasında "Türkiye–Özbekistan Çevrenin Korunması Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında Özbekistan Cumhurbaşkanı Çevre Danışmanı ve Ekoloji ve İklim Değişikliği Ulusal Komitesi Başkanı Aziz Abdukhakimov ile görüştü. Heyetler arası görüşmede, "Türkiye–Özbekistan Çevrenin Korunması Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" da imzalandı. Mutabakat zaptı çerçevesinde iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum, doğal varlıkların ve korunan alanların korunması, hava ve su kirliliğinin önlenmesi, çölleşme ve arazi bozulmasıyla mücadele, tehlikeli atıklar dahil atık yönetimi ve döngüsel ekonomi ile çevre eğitimi konularında ortak projeler yürütüleceği bildirildi.