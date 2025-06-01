CHP lideri Özgür Özel'in, "Depremzedeye verilen sözler tutulmadı" eleştirisine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bayhan'ın "Efendim İşitmedim" şarkısının yer aldığı video ile yanıt verdi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik, "Depremzedeye verilen sözler tutulmadı" eleştirisine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi. Bakan Kurum, CHP lideri Özel'e paylaştığı video ile esprili bir şekilde yanıt verdi.
Videoda, 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapıların yerine iki yıl içinde tamamlanarak teslim edilen yeni konutlar yer aldı. Videoda, Bayhan'ın seslendirdiği, TRT'nin Gassal dizisinde de kullanılan "Efendim İşitmedim" şarkısının çaldığı duyuldu.
Son Dakika › Politika › Bakan Kurum, Özgür Özel'e Bayhan'ın şarkısıyla yanıt verdi - Son Dakika
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