Bakan Kurum, Özgür Özel\'e Bayhan\'ın şarkısıyla yanıt verdi

CHP lideri Özgür Özel'in, "Depremzedeye verilen sözler tutulmadı" eleştirisine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bayhan'ın "Efendim İşitmedim" şarkısının yer aldığı video ile yanıt verdi.

BAKAN KURUM'DAN ÖZEL'E ESPRİLİ YANIT

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik, "Depremzedeye verilen sözler tutulmadı" eleştirisine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan yanıt geldi. Bakan Kurum, CHP lideri Özel'e paylaştığı video ile esprili bir şekilde yanıt verdi.

BAYHAN'IN EFENDİM İŞİTMEDİM ŞARKISI ÇALDI

Videoda, 6 Şubat depremlerinde yıkılan yapıların yerine iki yıl içinde tamamlanarak teslim edilen yeni konutlar yer aldı. Videoda, Bayhan'ın seslendirdiği, TRT'nin Gassal dizisinde de kullanılan "Efendim İşitmedim" şarkısının çaldığı duyuldu.