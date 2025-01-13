Bakan Kurum, Şişli Belediye Başkanı Şahan\'ı Kabul Etti

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ı kabul etti.

Kurum, ziyarete ilişkin sosyal medya yaptığı paylaşımda, "Bugün Bakanlığımızda Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan'ı kabul ettik. İstanbul'umuzda yer alan riskli yapıları bir an önce dönüştürerek vatandaşlarımızı sağlam yuvalarına kavuşturmak için her bir belediyemizle iş birliği içinde olmaya ve durmadan, yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA