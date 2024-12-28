Bakan Kurum, Tarihi Uzun Çarşı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

Bakan Kurum, Tarihi Uzun Çarşı'yı Ziyaret Etti

Bakan Kurum, Tarihi Uzun Çarşı\'yı Ziyaret Etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde TOKİ şantiyelerini inceledikten sonra Antakya'da tarihi Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Bakan Kurum, Hatay'ın ticari hayatını canlandırma sözü verdi.

28.12.2024 16:19  Güncelleme: 16:20
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TARİHİ UZUN ÇARŞI'YI GEZDİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) şantiyelerinde yaptığı incelemenin ardından Antakya'da tarihi Uzun Çarşı esnafını ziyaret etti. Bakan Kurum'a, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay milletvekilleri Adem Yeşildal ve Abdulkadir Özel, AK Parti Hatay İl Başkanı Mustafa Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İsmail Ceylan, belediye başkanları, bürokratlar ve kurum amirleri eşlik etti. Bakan Kurum'a çarşı esnafı Hatay'ın meşhur tatlısı künefeyi ikram etti. Esnafla bir süre sohbet eden Bakan Kurum, "Hataylı esnafımızın yanında ve emrindeyiz. Hatay'ımızın ticari ve sosyal hayatını canlı günlerine döndürmemize az kaldı. Tarihi Uzun Çarşı'mızı kısa sürede bitirip esnaf kardeşlerimizi ekmek teknelerine yeniden kavuşturacağız" diye konuştu.

Bakan Kurum, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Atatürk Caddesi'nde Emlak Konut Şantiyesi'ndeki çalışmaları da yerinde inceleyen Bakan Kurum, ardından İskenderun'a geçti, İskenderun Sahil Düzenleme ve Yenileme Projesi tanıtım törenine katıldı.

Ufuk AKTUĞ-Samim SELÇUK/HATAY,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Bakan Kurum, Tarihi Uzun Çarşı'yı Ziyaret Etti - Son Dakika

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