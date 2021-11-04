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Bakan Kurum, TBMM Araştırma Komisyonunda soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kurum, TBMM Araştırma Komisyonunda soruları yanıtladı Açıklaması

04.11.2021 19:10
Bakan Kurum, TBMM Araştırma Komisyonunda soruları yanıtladı Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'daki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun, 200 bilim insanının desteğiyle hazırlandığını belirterek, "Kanal İstanbul için adımlar ÇED raporu doğrultusunda atılacaktır.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul'daki Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun, 200 bilim insanının desteğiyle hazırlandığını belirterek, "Kanal İstanbul için adımlar ÇED raporu doğrultusunda atılacaktır. Ne su kaynaklarına zarar verecek ne ekolojik yaşama zarar verecek adımlara biz de müsaade etmeyiz." dedi.

Kurum, TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu'nda müsilajla mücadele çalışmaları hakkında bilgi vermesinin ardından milletvekillerinin sorularını cevaplandırdı.

İstanbul'daki kentsel dönüşümle ilgili sorular üzerine Kurum, "Toplamda 39 ilçede hemen hemen her alanda kentsel dönüşümle ilgili çalışmalarımız var. Rezerv alan belirlediğimiz, inşaatlarına başladığımız yerinde, gönüllü, hızlı, prensipleriyle vatandaşlarımızın rızasıyla yürüttüğümüz yaklaşık 130 bin bağımsız bölümü içeren kentsel dönüşüm çalışması fiilen İstanbul'da devam etmektedir." bilgisini paylaştı.

Kurum, Fikirtepe'de yarım kalan kentsel dönüşüme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla el koyduklarını anımsatarak, "Orada 15 bin bağımsız bölümü içeren 2024 yılına kadar inşallah tamamlayacağımız bir projeyi yürütüyoruz." diye konuştu.

Kurum, Kanal İstanbul ile ilgili bir soruya, "Kanal İstanbul, evet yapılacak. ÇED raporu 200 bilim insanımızla hazırlandı. Kanal İstanbul'daki adımlar bu ÇED raporu doğrultusunda atılacaktır. Ne su kaynaklarına zarar verecek ne ekolojik yaşama zarar verecek adımlara biz de müsaade etmeyiz." ifadesini kullandı.

"Marmara Denizi kuyumcu hassasiyeti ile yönetilecek"

Marmara Denizi'ni kuyumcu hassasiyetiyle yönetmek için Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan ettiklerini belirten Kurum, "Gerek karasal kirleticiler, gerek deniz kökenli kirleticilerin hepsini takip edeceğiz, etmek zorundayız. Marmara Denizi'nin foseptik gibi kullanılmasını istemeyen başta biziz, buna da müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Bakan Kurum 2002'de nüfusun yüzde 13'üne arıtma hizmeti verildiğini, şu an bu oranın yüzde 88'e ulaştığını bildirdi. Kurum, bunun bir kısmının ön arıtma, bir kısmının ileri biyolojik arıtma olduğuna işaret ederek, "Bunu belediyelerimiz, devletimiz yaptı. Sonuçta buradan buraya getiren anlayış inşallah bundan sonraki süreçte de yüzde 100'ünü arıtacak şekliyle çalışacaktır." dedi.

Toplantıda Ergene Nehri'ndeki suyun arıtma sistemini ekranda gösteren Kurum, "Şu an zaten Ergene'de bertaraf edilen oran yüzde 3. Yüzde 97'si arıtma tesisleriyle deşarj edilmiyor. Yüzde 97 oranı bağlandığı zaman havzadaki kirliliğin birçoğunun kalktığını göreceğiz." bilgisini verdi.

Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Bakan Kurum'un bilgilendirmesinden sonra çalışmalarını tamamladı.

Üyelerinin gerçekleştireceği toplantı sonrasında komisyon raporunu tamamlayacak.

Çevresel Etki Değerlendirme, Murat Kurum, İstanbul, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bakan Kurum, TBMM Araştırma Komisyonunda soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


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