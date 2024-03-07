Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gaziantep'te Ekonomi İstişare Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gaziantep'te Ekonomi İstişare Toplantısına Katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gaziantep\'te Ekonomi İstişare Toplantısına Katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te çeşitli odaların meclis üyeleri ve iş adamları ile ekonomi istişare ve bilgilendirme toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Şimşek, meclis üyeleri ve iş insanlarına sunum yaptı.

07.03.2024 11:47  Güncelleme: 11:54
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te çeşitli odaların meclis üyeleri ve iş adamları ile ekonomi istişare ve bilgilendirme toplantısına katıldı.

Bir dizi ziyaret ve açılış programı için Gaziantep'te bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iş adamları ile ekonomi istişare ve bilgilendirme toplantısına katıldı. Şehitkamil Belediyesi Devlet Tiyatroları Şehitkamil Sahnesi'nde yapılan toplantıda Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Borsası ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri meclis üyeleri ile çok sayıda iş adamı katıldı. Bakan Mehmet Şimşek, basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda meclis üyeleri ve iş insanlarına sunum yaptı.

Bakan Şimşek'e Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu eşlik etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gaziantep'te Ekonomi İstişare Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Gaziantep'te Ekonomi İstişare Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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