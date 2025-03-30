Bakan Memişoğlu Ramazan Bayramı\'nda Rize\'de Bayramlaştı

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu baba ocağı Rize'de bayramlaşma törenine katılarak protokolle birlikte vatandaşlarla bayramlaştı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Ramazan Bayramı için geldiği baba ocağı Rize'de Ramazan ayının son iftarını dün Çaykur Rizespor Kulübü'nün düzenlediği programda yaptı. Bugün ise 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan Bayramlaşma programına katılan Memişoğlu protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlarla bayramlaştı. Programda Memişoğlu'na Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Milletvekilleri, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, Rize İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör'ü yanı sıra STK başkanları ve kurum amirleri eşlik etti. Bakan Memişoğlu bayramlaşma törenini ardından beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte vatandaşlara kavurma, pilav, ayran dağıttı.

Programın ardından konuşan Memişoğlu, "Ata toprağı Rize'deyiz. 15 yıllık bir gelenek, Rize Meydanı'nda herkesle bayramlaşıyoruz. Valim ve Belediye Başkanım koordinatörlüğünde bizde kardeşlerimizle, hemşehrilerimiz ile burada bayramlaşmaya geldik. Bütün ülkemizin bayramı mübarek olsun. Allah bütün dualarımızı kabul etsin. Zulmedilen tüm Müslümanlara Allah çare bulsun, onları ezenleri kahrı perişan etsin" ifadelerini kullandı. - RİZE