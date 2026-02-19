Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı - Son Dakika
Bakan Memişoğlu, sağlık çalışanlarıyla iftar yaptı

19.02.2026 23:59
SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Sağlık Politikaları Başkanlığının düzenlediği iftar yemeğinde sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen iftar programında kamuda çalışan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Bakan Memişoğlu burada yaptığı konuşmada, "Bizler, sağlıkçılar esasında ramazanın en önemli ruhu olan empati ve başkasıyla dertlenme duygusunu hayatı boyunca düstur edinen insanlarız. Ben büyük ailemle daima gurur duyuyorum, gurur duydum. Onlar adına bu makamlarda oturup sizlerin, bu ailenin daha mutlu, daha huzurlu, daha iyi çalışması için çaba harcadık, harcamaya da devam ediyoruz" dedi.

Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin son 24 yılda sağlık alanında tarih bir gelişim ve büyüme süreci yaşadığının altını çizerek "Bugün dünyaya sağlık hizmeti ihraç edebilen dünyanın örnek gösterdiği bir ülkede sağlık hizmetini en başarılı şekilde sunan neferleriz. O nedenle ben sizlere bütün emekleriniz için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Haber: Ankara,

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

