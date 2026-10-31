Bakan Memişoğlu: "Türkiye’yi sağlık teknolojilerinde öncü ülkelerden biri haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Bilimde ortaklığımızı, üretimde gücümüzü büyüterek Türkiye'yi sağlık teknolojilerinde öncü ülkelerden biri haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirdiğimiz 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve 2026 TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'ni tamamladık. Dört gün boyunca 20 ülkeden sağlık bakanlarını, bilim insanlarını ve 2 bini aşkın misafirimizi İstanbul'da ağırladık. Bilimin, ortak aklın ve uluslararası iş birliğinin buluştuğu kurultayımızda sağlıkta geleceği, yerli üretimi ve insanlığa şifa olacak yeni teknolojileri konuştuk. Nobel ödüllü bilim insanımız Sayın Prof. Dr. Aziz Sancar başta olmak üzere kurultayımıza katkı sunan tüm bilim insanlarımıza, değerli konuklarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bilimde ortaklığımızı, üretimde gücümüzü büyüterek Türkiye'yi sağlık teknolojilerinde öncü ülkelerden biri haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte geliştirecek, birlikte üretecek, insanlığa birlikte şifa olacağız" ifadelerini kullandı.