Bakan Murat Kurum, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Politika

Bakan Murat Kurum, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısına Katıldı

Bakan Murat Kurum, Malatya\'da Afet Koordinasyon Toplantısına Katıldı

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'ya gelerek Afet İl Koordinasyon toplantısına katıldı. Toplantıda, Malatya'da 2 ay içinde 27 bin konutun anahtar tesliminin yapılacağı açıklandı.

02.11.2024 16:54  Güncelleme: 16:59
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Çeşitli programlar ve deprem sonrası çalışmaları yerinde incelemek üzere Malatya'ya gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Afet İl Koordinasyon toplantısına katıldı.

Afet İl Koordinasyon toplantısına katılmak üzere Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne gelen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Büyükşehir Belediyesi önünde kendisini karşılamaya gelen vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşların istek ve taleplerini dinleyen Bakan Kurum, daha sonra koordinasyon toplantısına geçti.

İl Koordinasyon toplantısına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci, İhsan Koca, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Bakanlık Genel Müdürleri ve bürokratları, İlçe Belediye Başkanları, Siyasi parti il başkanları, kurum ve kuruluş il temsilcileri katıldı.

Afet İl Koordinasyon toplantısında Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Malatya'da çalışmaları devam eden rezerv alanları ve kentsel dönüşüm inşaat alanları hakkında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a bilgiler aktardı.

Bakan Kurum; Malatya'da, 2 ayda 27 bin 243 konutun anahtar teslimin yapılacağını, toplamda ise 79 bin 702 konut ve iş yerinin inşa sürecinin tamamlanacağını bildirdi. Bakan Kurum; 2 ay içerisinde deprem bölgesinin tamamında 201 bin 688 konutun hak sahiplerine teslim edileceğini de ifade etti.

Afet İl Koordinasyon toplantısının tamamlanmasının ardından Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'i makamında ziyaret etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Murat Kurum, Malatya'da Afet Koordinasyon Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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