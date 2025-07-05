Bakan Murat Kurum: "Yaraları birlikte saracağız" - Son Dakika
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Politika

Bakan Murat Kurum: "Yaraları birlikte saracağız"

Bakan Murat Kurum: "Yaraları birlikte saracağız"
05.07.2025 20:33
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve koordinasyon toplantısına başkanlık etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen orman yangının ardından bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve koordinasyon toplantısına başkanlık etti. Yangından etkilenen mahallelerde de incelemelerde bulunan Bakan Kurum, hasar tespit çalışmalarının büyük ölçüde tamamlandığını ve vatandaşların yaralarının devlet tarafından hızla sarıldığını söyledi.

Toplantı sonrası Karaduman Mahallesine gelen Bakan Kurum, burada mahallede incelemelerde bulunup vatandaşla bulunduktan sonra basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan Bakan Kurum, orman yangınında hayatını kaybeden iki vatandaş için başsağlığı dileyerek, "Canı pahasına çalışan tüm orman kahramanlarımızın Allah yardımcısı olsun" dedi. Kurum, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini de İzmir halkına iletti. Bakan Kurum, "Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın hesaplarına şu ana kadar yaklaşık 16 milyon lira yatırıldı. Kira yardımı, taşınma yardımı ve eşya zararları karşılandı" dedi. Ayrıca AFAD tarafından 30 milyon lira ödenek gönderildiği, ihtiyaç halinde bu rakamın artırılacağı ifade edildi.

Kurum, İzmir ve Bilecik'te inşa çalışmalarının 1-2 ay içinde başlayacağını, bir yıl içerisinde sağlam ve güvenli konutların teslim edileceğini vurguladı. Kurum, "Nasıl ki Antalya ve Muğla'da verdiğimiz sözleri tuttuk, burada da vatandaşlarımıza yeni evlerini teslim edeceğiz" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dikkat çeken Kurum, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini belirtti. Vatandaşlardan daha dikkatli ve duyarlı olmalarını isteyen Bakan, basit bir ihmalin büyük felaketlere yol açabileceğini hatırlattı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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