Bakan Nebati'den Fatma Şahin'e gülümseten isot sorusu - Son Dakika
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Bakan Nebati'den Fatma Şahin'e gülümseten isot sorusu

12.06.2022 13:33

- Bakan Nebati'den Fatma Şahin'e gülümseten isot sorusu Bakan Nebati: "Bir biberimiz var ya, el koymuyorsunuz değil mi?

- Bakan Nebati'den Fatma Şahin'e gülümseten isot sorusu

Bakan Nebati: "Bir biberimiz var ya, el koymuyorsunuz değil mi?"

GAZİANTEP - Gaziantep ziyareti sırasında bir baharatçıya giren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin arasında yaşanan gülümseten isot diyalogu kameralara yansıdı. Bakan Nebati'nin Urfa isotunu göstererek Başkan Şahin'e, "Yani el koymuyorsunuz değil mi?" diye sorması gülümsetti.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kent merkezindeki tarihi çarşılar bölgesinde esnafı ziyaret etti. Esnaf ziyareti sırasında bir baharatçıya giren Bakan Nebati ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin arasında yaşanan diyalog gülümsetti.

Bakan Nebati: "Bir biberimiz var ya"

Baharatçıdaki Urfa isotunu eliyle gösteren Başkan Fatma Şahin, Bakan'ın Şanlıurfalı olmasına atıf yaparak, "Sayın bakanım bu sizin biz beceremeyiz" dedi. O sırada dükkanda alışveriş yapan müşterinin Şanlıurfalı olduğunu öğrenen Bakan Nebati, Urfa isotunu göstererek "Bak bir biberimiz var ya" ifadelerini kullandı.

Bakan'dan Fatma Şahin'e isot sorusu

O sırada diyaloga dahil olarak isotun Şanlıurfa'ya özel olduğunu belirten Şahin, "Bu renk ancak size ait" dedi. Bakan Nebati'nin ise Şahin'e "Yani el koymuyorsunuz değil mi?" diye sorması içeridekileri gülümsetirken Başkan Şahin, "Yok yok, hiç karışamayız" diye yanıt verdi.

Gülümseten diyalogun ardından Bakan Nebati, baharatçıda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Nebati'den Fatma Şahin'e gülümseten isot sorusu
Bakan Nebati'den Fatma Şahin'e gülümseten isot sorusu
Bakan Nebati'den Fatma Şahin'e gülümseten isot sorusu
Bakan Nebati'den Fatma Şahin'e gülümseten isot sorusu

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Bakan Nebati'den Fatma Şahin'e gülümseten isot sorusu Bakan Nebati'den Fatma Şahin'e gülümseten isot sorusu
Kaynak: İHA

Fatma Şahin, Gaziantep, Şanlıurfa, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Nebati'den Fatma Şahin'e gülümseten isot sorusu - Son Dakika

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