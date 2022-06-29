Bakan Nebati: Sağlık çalışanlarının performans ek ödeme tavanları yükseltildi (2)

'SMA İLAÇLARI, SGK TARAFINDAN YURT DIŞINDAN GETİRİLMEKTE'

Bakan Nebati, Genel Kurul'da milletvekillerinin SMA hastalarına ilişkin sorularına da cevap verdi. Kamuoyunda SMA hastaları olarak bilinen hastalarla ilgili bir harcama olup olmadığına ilişkin sorulara Nebati, "Tüm dünyada SMA hastalarının tedavisinde yaygın olarak kullanılan ve bilimsel yollarla etkinliği kanıtlanan ilaç, Sağlık Bakanlığı'nın yurt dışından getirilebilecek ilaçlar listesinde yer almaktadır. SGK tarafından yurt dışından özel izinle getirilerek aracısız ve ücretsiz olarak hastalarımıza ulaştırılmaktadır" dedi. Bakan Nebati SMA tedavisinde kullanılan ilaçların, Tip 1 hastaları için 2017'den, Tip 2-3 hastaları için 2019'dan itibaren SGK tarafından karşılandığını, bu ilacın temininde ve kullanımında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.