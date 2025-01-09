Bakan Özdemir Göktaş Bilecik\'te

Politika

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir takım ziyaretler için yarın Bilecik'e geliyor.

Bakan Özdemir Göktaş'ın Bilecik ziyaretleri kapsamında ilk ziyareti saat 11: 00'da Bilecik Valiliği olacak. Burada Vali Şefik Aygöl'den kent hakkında bilgi alacak olan Bakan Özdemir Göktaş, ardından AK Parti Bilecik İl Başkanlığına yeniden seçilen Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret edecek.

Burada partililerle bir araya gelecek olan Bakan Özdemir Göktaş, son olarak Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi, devletin manevi kurucu Şeyh Edebali Türbesini ziyaretin ardından kentten ayrılacak. - BİLECİK