Bakan Özer: Okul öncesi okullaşma oranı yüzde 94'e yükseldi

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, geçen yıl okul öncesinde 5 yaşta yüzde 78 olan okullaşma oranının bu yıl yaklaşık yüzde 94'e, ortaöğretim kademesinde ise yüzde 90'dan yüzde 95,06'ya yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) kayıtları ve MEB verileri kullanılarak güncellenen verilere göre, ilkokulda okullaşma oranı yüzde 99,63'e, ortaokul kademesinde yüzde 99,44'e ve ortaöğretimde ise yüzde 95,06'ya yükseldi. Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özellikle son bir yılda okul öncesi ve ortaöğretimdeki iyileştirmelere dikkati çekti.