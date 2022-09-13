Bakan Özer: Tüm okullara 3.7 milyonluk bütçe gönderdik - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Özer: Tüm okullara 3.7 milyonluk bütçe gönderdik

13.09.2022 15:16
Bakan Özer: Tüm okullara 3.7 milyonluk bütçe gönderdik

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, son 20 yılda eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek için ders kitaplarını ücretsiz verdiklerini belirterek "Yaklaşık 136 milyon kaynağı da ücretsiz olarak öğrencilerimize ulaştırdık. Tüm okullara 3.7 milyarlık bütçe gönderdik" dedi.

Zonguldak'ta Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'nin açılışına Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Köksal Toptan ve eşi Saime Toptan, milletvekilleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Okula ismi verilen Saime Toptan, bugünün kendisi için çok önemli olduğunu ve çok duygulandığını ifade ederek "Bu yaşımda bana bu mutluluğu tattırdığı için Sayın Bakanımız Mahmut Özer'e çok teşekkür ederim" dedi.

"HER EĞİTİM KADEMESİNDE OKULLAŞMA ORANI YÜZDE 90'LARA ÇIKARILDI"

Bakan Özer ise yaptığı konuşmada, "Son 20 yılda eğitimin tüm kademelerinde çocuklarımızın bu milletin evlatlarının eğitime erişimiyle ilgili çok önemli yatırımlar yapıldı. Bu ülkenin en kalıcı sermayesi olan beşeri sermayesinin niteliğini artırmayla ilgili eğitim sistemini maksimum verimlilikte kullandık. Bunun için sadece Zonguldak'ta değil, Türkiye'nin her noktasında 81 ilinden devasa yatırımlar yapıldı. Derslik sayıları artırıldı. 20 yıl gibi kısa sürede okulöncesinden yükseköğretime kadar ilk kez gerçekten tüm eğitim çağı nüfusunun her eğitim kademesinde okullaşma oranın yüzde 90'lara çıkmış olduğu bir eğitim sistemine kavuşmuş olduk.

"OKULLAŞMA ORANINI 70 YIL GECİKMEYLE SON 20 YILDA GERÇEKLEŞTİRDİK"

OECD ülkelerinin, bugün rekabet etmiş olduğumuz ülkelerin 2'nci Dünya Savaşı'ndan sonra 1950'li yıllarda yüzde 90'ın üzerine çıkarmış oldukları okullaşma oranını biz 70 yıl gecikmeyle son 20 yılda gerçekleştirebildik. Sadece bu yapılmadı son 20 yılda. Aynı zamanda eğitim sisteminin önündeki tüm anti demokratik uygulamalar kaldırıldı. Başörtüsü yasaklarından katsayı uygulamalarına kadar, öğrencilerimizin seçmeli ders, Peygamberin Hayatı, Kur'an-ı Kerim, dini bilgiler öğrenmesindeki seçmeli ders taleplerine kadar çok sayıda demokratik iyileşme gerçekleştirildi ve eğitim sistemi çok daha demokratik ve çok daha gürbüz hale getirildi. Ama tüm bu süreçler yapılırken eğitimin kalitesinden asla taviz verilmedi. Öğrenci başarı araştırmalarıyla ilgili OECD ülkelerinin uluslararası bağımsız eğitim kuruluşlarının yapmış olduğu araştırmalarda Türkiye her girmiş olduğu döngüde başarılarını bir önceki döngüye göre çok daha artırarak çıktı" diye konuştu.

"TÜM OKULLARA 3.7 MİLYARLIK BÜTÇE GÖNDERDİK"

Bu eğitim-öğretim yılında yardımcı kitapların da öğrencilere verildiğini belirten Bakan Özer, şu ifadeleri kullandı: "Genelde ekim aylarında okullarımızın temizliğiyle ilgili görevlendirilen elemanları ilk kez okul açılmadan bir hafta önce 60 bin temizlik elemanını tüm Türkiye'deki okullara gönderdik. Ama en önemlisi eğitim öğretim hazırlıklarıyla ilgili en önemli hamlelerden bir tanesi ilk kez sadece ortaöğretime değil, temel eğitimdeki tüm okullarımıza tüm ihtiyaçlarını karşılamayla ilgili bütçe gönderdik. Milli Eğitim Bakanlığı ortaöğretim kurumlarına temizlik, kırtasiye, küçük onarım ve donatım, laboratuvar ihtiyaçlarını karşılamak için bütçe gönderirken, temel eğitim okullarına bütçe göndermiyordu. Bütçeleri genelde il ve ilçe emrine gönderiyor, oradaki planlamayla mümkün olduğu kadar ihtiyaç karşılanmaya çalışılıyordu. İlk kez okullarla bakanlık doğrudan temas kurmuş oldu. Tüm okullara temizlikten kırtasiyeye, küçük onarım ve donatıma kadar yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasıyla ilgili 3,7 milyar liralık bir bütçeyi gönderdik. Bütçe gönderilmeyen eğitim sisteminde tek bir okul kalmadı. Okullarımız bu gönderilmiş olan 3 milyar 750 milyon liralık bütçenin dün itibarıyla sadece 2 milyar 150 milyonunu kullanabildiler. Yani okullarımızın hesaplarında kullanılmak üzere 1 milyar 600 milyon liralık bütçe hazır olarak bulunuyor."

SAİME TOPTAN'IN ADI VERİLDİ

Bakan Özer, İstanbul'da da Köksal Toptan'ın adının verileceği bir lisenin açılışının yapılacağını açıklayarak şöyle konuştu: "Saime Toptan Sosyal Bilimler Lisesi'ni açıyoruz. Buradan yeni bir başlangıcın da müjdesini vermek istiyorum. İnşallah kısa zamanda da İstanbul'da başkanımızla birlikte olacağız. İstanbul'da bir Köksal Toptan Lisesi'nin açılışını aynı ekiple gerçekleştirmiş olacağız. Bu ülkeye emek veren insanlarının, bu ülkenin insanlarının çok daha iyi hizmet alabilmesi için gece gündüz çalışan emek veren adamlarının bilim insanlarının adlarını okullarımızda yaşatmamız gerekiyor. Dolayısıyla bu okulumuzu da Saime Toptan Hanımefendiye emanet ediyoruz. İnşallah burada nice Saime Toptanlar nice Köksal Toptanlar yetişerek bu ülkeye hizmet edecekler."

YORUMLAR
500
Sibel Özdemir: 'Şehir Dışından Gelen Öğrenciler Bazı Cemaat, Dernek ve Vakıflarra Ait Yurtlara Mahkûm Edilmişlerdir' Sibel Özdemir: 'Şehir Dışından Gelen Öğrenciler Bazı Cemaat, Dernek ve Vakıflarra Ait Yurtlara Mahkûm Edilmişlerdir' ZONGULDAK - Bakan Özer: '(Okullarda ücretsiz kitap dağıtımı) Yardımcı kaynak ile ilgili problemi eğitim sistemimizden köklü olarak kaldırdık' ZONGULDAK - Bakan Özer: '(Okullarda ücretsiz kitap dağıtımı) Yardımcı kaynak ile ilgili problemi eğitim sistemimizden köklü olarak kaldırdık'
Kaynak: DHA

milli eğitim bakanlığı, Saime Toptan, Mahmut Özer, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Özer: Tüm okullara 3.7 milyonluk bütçe gönderdik - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Sosyal konut projesi kapsamında uyanıklık yapmaya çalışanlar evlerini kaybedecek
15:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosunda gergin anlar! Öfkelenen yaşlı kadın: Kalkarsam ümüğünü sıkarım
14:41 Hintli kadının kulağına yılan kaçtı! Doktorların yılanı çıkardığı anlar kameralarda
14:35 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu kazanacak bir aday mıdır?" sorusuna gündem olacak cevap: Bilmiyorum
14:22 Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinin başvuru şartları belli oldu! Hangi illerde ne kadar konut olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı
14:08 Kremlin Sözcüsü Peskov: Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki gerilimi azaltmak için her türlü çabayı gösteriyoruz
14:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bir gece ansızın gelebiliriz" restine Kılıçdaroğlu'ndan bomba yorum: Yüreğin varsa git
14:01 Türk'ün gücünü gördük! Azerbaycanlı güreşçi, Ermeni rakibiyle adeta dalga geçti
13:51 Yunan basını yazdı: Erdoğan'ın öfkesi arttı, ABD ile müzakere masasına Dedeağaç'ı da dahil edecek
13:35 Türk futbolu için kritik gelişme! TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, yabancı sınırı tartışmalarına son verecek açıklamayı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2022 15:50:22. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Özer: Tüm okullara 3.7 milyonluk bütçe gönderdik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement