Bakan Özhaseki Adıyaman\'da Partililerle Buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da partililerle bir araya geldi.
Uçakla geldiği Adıyaman Havalimanı'ndan Gölbaşı ilçesine geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, burada vatandaşlara seslenerek, ardından Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Adıyaman Valisi Osman Varol tarafından valilik girişinde karşılanan Bakan Özhaseki, valilik şeref defterini imzalayarak, ildeki çalışmalar hakkında Vali Varol'dan bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrasında AK Parti Adıyaman Seçim Koordinasyonunu ziyaret eden Bakan Özhaseki, Belediye Başkan Adayı Ziya Polat'a destek istedi. Koordinasyon merkezi önünde partililere ve vatandaşlara hitaben konuşan Bakan Özhaseki, Adıyaman'da bugüne kadar yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan bahsetti. - ADIYAMAN
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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Giresun'u ziyaret etti. Babacan, Piraziz ve Bulancak ilçeleri ile Giresun kent merkezinde caddelerde gezerek vatandaşları selamladı. Giresun programının ardından Babacan, Trabzon'a hareket etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tuzla’daki halk buluşmasında; “Ankara’dan İstanbul’da kabine niye toplandı, anlayan var mı? Az değil, 17 kişi. 17 bakanın buraya gelmesinin şöyle bir tarafı var. Demek ki, dersine çalışmayan acemi rakibimizi o kadar zayıf görmüşler ki, ‘Hep beraber toplanalım, gidelim, yardımcı olalım’ demişler” dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'nın Mamak ilçesinde düzenlenen tohum dağıtım törenine katıldı. Törende çiftçilere baklagillerden nohut dağıtıldı. Bakan Yumaklı, Ankara'nın tarım potansiyelini vurgulayarak, tarım projeleriyle desteklerin sağlandığını belirtti. Üretimde artışın önemine değinen Bakan Yumaklı, yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti ve çiftçilere tohum dağıttı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, işsizlik rakamlarının bir önceki yıla göre 318 bin kişi azaldığını söyledi. Bakan Işıkhan, Kırşehir'de yaptığı konuşmada, işsizlik oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu belirtti ve ekonominin istikrarla büyüdüğünü vurguladı. Ayrıca, 2024 yılı itibarıyla yeni hedefler ve vizyonlar belirlendiğini ifade etti.
Yerli ve Milli Parti (YMP) İstanbul İl Başkanı Hasan Vatansever, İl Başkan Yardımcısı ve Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Meriç Koç ile birlikte Yeniden Refah Partisinin (YRP) İstanbul mitingine katıldı. İki parti arasındaki ittifak sürecinin siyasi arenadaki dengeyi etkileyecek önemli bir adım olduğu belirtilirken, bu katılımın dayanışma ve ortak amaçlar doğrultusunda birlikte çalışma kararlılığını ortaya koyduğu ifade edildi.
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