Bakan Özhaseki Adıyaman\'da Partililerle Buluştu

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Adıyaman'da partililerle bir araya geldi.

Uçakla geldiği Adıyaman Havalimanı'ndan Gölbaşı ilçesine geçen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, burada vatandaşlara seslenerek, ardından Adıyaman Valiliğini ziyaret etti. Adıyaman Valisi Osman Varol tarafından valilik girişinde karşılanan Bakan Özhaseki, valilik şeref defterini imzalayarak, ildeki çalışmalar hakkında Vali Varol'dan bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme sonrasında AK Parti Adıyaman Seçim Koordinasyonunu ziyaret eden Bakan Özhaseki, Belediye Başkan Adayı Ziya Polat'a destek istedi. Koordinasyon merkezi önünde partililere ve vatandaşlara hitaben konuşan Bakan Özhaseki, Adıyaman'da bugüne kadar yapılan ve yapılacak olan çalışmalardan bahsetti. - ADIYAMAN