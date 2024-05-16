Bakan Özhaseki: 'Akdeniz'in doğusunda soykırım yaşanıyor' - Son Dakika
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Politika

Bakan Özhaseki: 'Akdeniz'in doğusunda soykırım yaşanıyor'

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını işaret ederek, 'Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor. Eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşet işleniyor' dedi. Özhaseki, İsrail'in, Filistin'de gerçekleştirdiği katliamların durdurulması için dünyaya seslendi.

16.05.2024 18:40
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Bakan Özhaseki: " Akdeniz'in doğusunda soykırım yaşanıyor"

ANKARA - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını işaret ederek, "Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor. Eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşet işleniyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Portekiz'in Braga şehrinde katıldığı Akdeniz PA Ödül Töreni'nde Gazze'de yaşanan katliama sessiz kalmadı. Özhaseki, İsrail'in, Filistin'de gerçekleştirdiği katliamların durdurulması için dünyaya seslendi.

"İnsanlık adına sadece 'ateşkes' deyin"

Üst düzey isimlerin de katıldığı Akdeniz Parlamenter Asamblesi Ödül Töreni'nde, Filistin'de yaşanan soykırımı haykırarak dile getiren Özhaseki, "Sizden tek istediğimiz insani ve vicdani bir duruş. İnsanlık adına sadece 'ateşkes' deyin. İnsanlar, kadınlar, çocuklar yaşasın deyin ve dünya huzur bulsun" ifadesini kullandı.

"Kaçıp gidip kurtulabileceğinizi mi zannediyorsunuz"

Bakan Özhaseki, Kur'an-ı Kerim'deki Tekvir Suresi'nin 26. ayetini de okudu. İsrail'in, Gazze'de yaşlı, çocuk, kadın demeden; aylardır sürdürdüğü katliama dikkat çeken Özhaseki, "Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim, dünyanın ve insanların azgın gidişatına dair ikazı 'Fe eyne tezhebün' diyerek yapar. Yani, 'Hal böyleyken nereye doğru kaçıp gidiyorsunuz? Kaçıp gidip kurtulabileceğinizi mi zannediyorsunuz' diye ihtar eder" şeklinde konuştu.

"Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor"

Bakan Özhaseki, İsrail'in saldırılarına sessiz kalınmaması gerektiğini belirterek, "Şu anda Akdeniz'in doğusunda bir soykırım yaşanıyor. Eşi benzeri hiç görülmemiş bir vahşet işleniyor. Kadınlar, çocuklar, gazeteciler öldürülüyor. Hastaneler bombalanıyor ve insanlık alemi basit çıkar hesaplarıyla sadece seyrediyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Bakan Özhaseki: 'Akdeniz'in doğusunda soykırım yaşanıyor' - Son Dakika

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