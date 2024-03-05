Bakan Özhaseki, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev\'i ağırladı

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Ekoloji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) ev sahipliği yapacak olan Azerbaycan, ikili görüşme turlarına Türkiye'den başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, COP29 öncesi Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Mukhtar Babayev ve beraberindekilerle heyetler arası bir toplantı gerçekleştirdi.

"Sıfır Atık Cop29'da yer alsın" önerisi

Heyetler arası gerçekleştirilen toplantıda, COP29'a ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık çalışmalarının COP29'da yer almasının yanı sıra burada Türkçe'nin yedinci dil olarak kullanılması ve kültürel etkinliklerin, halk dansları, el sanatları, tarih ve gastronomi örneklerinin sergilenebileceği, Türk dünyasının birlikteliğini gösterecek bir stant açılması konuları masaya yatırıldı.

"Alt Çalışma Grubu Oluşturalım"

Toplantıda, bir alt çalışma grubu oluşturulması önerisinde de bulunan Bakan Özhaseki, "Arkadaşlarımızla beraber yapılacak ne varsa birlikte yapmaya ve üstümüze düşen neyse tam destek vermeye devam edeceğiz" dedi.

Bakan Özhaseki, dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a daha önceden olduğu gibi COP29 sürecinde de tam destek vereceklerini ifade ederek, Azerbaycanlı mevkidaşı Babayev'e başarılar diledi. - ANKARA