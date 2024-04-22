Bakan Özhaseki, CHP liderine cevap verdi: \'Demagoji yapmayın\'

Politika

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına cevap vererek, "Demagoji yapmayın. Sözde çevrecilerin, sahte doğaseverlerin, iklim değişikliği diye bir derdi olmayanların; çöp, çukur ve çamur ile anılanların bizi anlaması mümkün değildir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert cevap verdi. Bakan Özhaseki'nin Kayseri'de gerçekleştirilen fidan dikimi törenindeki açıklamalarını çarpıtan Özel'e, "Demagoji yapmayın. Sözde çevrecilerin, sahte doğaseverlerin, iklim değişikliği diye bir derdi olmayanların; çöp, çukur ve çamur ile anılanların bizi anlaması mümkün değildir" ifadesini kullandı.

"Yeşil varlığımızı arttırmaya devam ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'yi her alanda kalkındırdıklarını belirten Bakan Özhaseki, "Yeşil varlığımızı artırmaya, ülkemizin dört bir yanını ekolojik koridorlarla örmeye, millet bahçeleriyle donatmaya devam ediyoruz. Her zaman olduğu gibi biz hizmet ederken; Genel Başkanı değişse de zihniyeti değişmeyen CHP ise yine güzel işleri eleştirmeye devam ediyor. Sözde Genel Başkan, bizim yeşil hassasiyetimizi sorgulamaya kalkıyor" diye konuştu.

"Siz laf üretmeye devam edin biz ülkemizi daha yeşil hale getireceğiz"

AK Parti hükümetleri döneminde bugüne kadar yaklaşık 7 milyar fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Bakan Özhaseki, "Bu anlamda dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biriyiz. Pazar günü de bizzat benim katıldığım programla birlikte 271 binden fazla fidanımızı toprakla buluşturarak iklim değişikliğine karşı güçlü bir adım attık. Utanmadan bunun bile karşısında duruyorlar. Siz laf üretmeye devam edin; biz, ülkemizi kalkındırıp daha yeşil bir hale getirecek; Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine mutlaka ulaşacağız" ifadelerine yer verdi. - ANKARA