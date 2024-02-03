Bakan Özhaseki: "Deprem bölgelerinde 110 bin kişi üç vardiya çalışmaya devam ediyor"
"Zemine, üst tarafta yapacağımız inşaatlardan daha fazla önem veriyoruz"
"100 bin civarında konutun ya ihalesi yapıldı ya da devam ediyor"
HATAY - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Şu anda deprem bölgelerinde çalışan mühendisinden işçi arkadaşlarımıza kadar toplam 110 bin kişi gece gündüz demeden üç vardiya çalışmaya devam ediyor" dedi.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma uğrattığı Hatay'da kısa sürede yapımı tamamlanan kalıcı konutların kura çekimi ile anahtar teslimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konutların teslim töreni öncesinde şantiye alanlarını gezdi, çalışmaları yerinde inceledi.
Bakan Özhaseki, Atatürk Caddesi'ndeki Emlak Konut şantiyesi gezisinde ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada basına açıklama yapan Bakan Özhaseki, Hatay için hazırlanan 7 bin 275 konutun kuralarının bugün çekileceğini söyledi.
"Zemine, üst tarafta yapacağımız inşaatlardan daha fazla önem veriyoruz"
Hatay'ın Mezopotamya'nın kalbi olduğunu vurgulayan Bakan Özhaseki, "Bulunduğumuz mekan Hatay'ın kalbi. En önemli mekan burası, Atatürk Caddesi. Zemine, üst tarafta yapacağımız inşaatlardan daha fazla önem veriyoruz. Neredeyse 20 metreye yakın zeminde kazık çakarak zemini sağlamlaştırarak, elverişli hale getirerek binaları yapıyoruz. Burada aylardır süren faaliyetlerde artık binaların yavaş yavaş yükselmeye başladığını hep birlikte görüyoruz" diye konuştu.
"100 bin civarında konutun ya ihalesi yapıldı ya da devam ediyor"
Hatay'da 135 bin civarında konutun yıkıldığını hatırlatan Bakan Mehmet Özhaseki, "100 bin civarında konutun ya ihalesini yaptık ya da ihale süreçleri devam ediyor. Bundan sonra da bir taraftan vatandaşlarımız 'Yerinde Dönüşüm' projesi ile evlerini yapmak istediklerinde onların önünü açacağız. Bir taraftan da inşaatlara devam edeceğiz. Her başladığımız inşaata 1 yıl gibi bir süre veriyoruz" şeklinde konuştu.
"110 bin kişi üç vardiya çalışmaya devam ediyor"
Bakan Özhaseki, bir an önce vatandaşlara verilen sözü yerine getirebilmek için bütün inşaatlarda ekiplerin çok hızlı bir şekilde işlerine devam ettiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Şu anda deprem bölgelerinde çalışan mühendisinden işçi arkadaşlarımıza kadar toplam 110 bin kişi gece gündüz demeden üç vardiya çalışmaya devam ediyor. Bizim amacımız evi yıkılan, konteynırda kalan vatandaşlarımız evlerine girinceye, 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar çalışmak, gece gündüz demeden bu faaliyetleri devam ettirmek. Bu amaçla da bugün burada ilk kuraları çekiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da burada olacaklar. Bir taraftan hastanelerin açılışını yapacak, bir taraftan kura çekimi törenine katılacak."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, daha sonra Uzun Çarşı'ya geçti. Burada esnafla bir süre sohbet eden Bakan Özhaseki, bir esnafın simitlerini satın alarak, vatandaşlara dağıttı.
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