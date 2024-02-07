Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili katıldığı canlı yayında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sözleri tartışma yarattı. Bakan Özhaseki, "Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı, eğer ölüler de yoksa vallahi yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor" ifadelerini kullandı.
Çıkışıyla tepkilerin odağına yerleşen Bakan Özhaseki, sosyal medya platformu X üzerinden katıldığı yayının görüntüleri paylaşarak açıklamada bulundu.
Canlı yayındaki sözlerinin çarpıtıldığını belirten Özhaseki, "Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşımız şöyle söylüyor: 'Bize mis gibi villa verdiniz.' Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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Son Dakika › Politika › Depremzedelerle ilgili çıkışı tartışma yaratan Özhaseki sessizliğini bozdu: Sözlerim çarpıtıldı - Son Dakika
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