Depremzedelerle ilgili çıkışı tartışma yaratan Özhaseki sessizliğini bozdu: Sözlerim çarpıtıldı - Son Dakika
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Politika

Depremzedelerle ilgili çıkışı tartışma yaratan Özhaseki sessizliğini bozdu: Sözlerim çarpıtıldı

Depremzedelere teslim edilen köy evleriyle ilgili olarak yaptığı "Ev sahipleri 'Yıkıldığı iyi olmuş, bize mis gibi villa verdiniz' diyor" sözleri tartışma yaratan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki sessizliğini bozdu. Sözlerinin çarpıtıldığını belirten Bakan Özhaseki, "Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşımız şöyle söylüyor: 'Bize mis gibi villa verdiniz" dedi.

07.02.2024 09:27
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Deprem bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili katıldığı canlı yayında bilgi veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin sözleri tartışma yarattı. Bakan Özhaseki, "Şimdiye kadar gidip köy evlerini teslim ettiğim ve misafir olduğum ev sahipleri şunu söylüyor; 'Allah razı olsun. Bak evimiz yıkıldı, eğer ölüler de yoksa vallahi yıkıldığı iyi olmuş bize mis gibi villa verdiniz' diyor" ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZHASEKİ'DEN TEPKİLERE YANIT GECİKMEDİ

Çıkışıyla tepkilerin odağına yerleşen Bakan Özhaseki, sosyal medya platformu X üzerinden katıldığı yayının görüntüleri paylaşarak açıklamada bulundu.

"ALGI ÇALIŞMASI YAPANLAR VATANDAŞLARIMIZA KULAK VERSİNLER"

Canlı yayındaki sözlerinin çarpıtıldığını belirten Özhaseki, "Deprem gibi hayati bir konuda bile algı çalışması yapmak isteyenler, vatandaşlarımızın söylediklerine kulak versinler. Vatandaşımız şöyle söylüyor: 'Bize mis gibi villa verdiniz.' Vefat eden kardeşlerimizi geri getiremeyiz. Ancak geride kalan yakınlarına sağlam, güvenli konutlar teslim etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Depremzedelerle ilgili çıkışı tartışma yaratan Özhaseki sessizliğini bozdu: Sözlerim çarpıtıldı
Depremzedelerle ilgili çıkışı tartışma yaratan Özhaseki sessizliğini bozdu: Sözlerim çarpıtıldı
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ayhan ünlü: tabi tabi biz anlayamadık sen güzel anlattın 159 28 Yanıtla
  • cemal köse: Cahil cahil konuşuyorlar sonrada sözlerimiz çarpıtıldı diyorlar. Susun konuşmayın artık. 134 16 Yanıtla
  • mert çelik: bu olay hıc yasanmasaydı...demeleri gerekirdi..bu kadar 93 8 Yanıtla
  • alos : HE DEYİN GEÇİN KENDİNİZİ YORMAYIN. 61 10 Yanıtla
  • Kemal Cansiz: Ben de depremzedeyim Antakyadan. Evet evlerimiz yıkıldı canımızı kurtardık. O kadar da can kaybımız var. 30 yıllık bina biz kentsel dönüşüme veremezdik evi çünkü binalar bitişik nizamlı ve binada oturanlar gariban insanlar 30 yıl çalışmış 80m2 ev almış yıkılıp yenisi uygun ödeme şekilleriyle verilecek. bu olay kötünün iyisi tesellimiz bu. Umarım evlerimiz dedikleri gibi uzun yıllar sürmeden verilir. Rahat ederiz. İyi ki yıkıldı demek ne denli doğrudur ? 51 15 Yanıtla
  • Fırat Duran: Adamın söylediğinde sıkıntı yok. Deprem bölgesindeki halkın sözlerine bakılırsa anlarsınız. Bize buradan ev vermiyorlar başka yerden veriyorlar. Benim ev çarşıya yakında şimdi başka yerden ev veriyorlar diyor. Dışardan bakınca ovv olur mu öyle şey diyebilirsiniz ama olan bu. İnsan acıyı 3-5 gün tadar sonra dünya hayatına geri döner. Mal mülk önemli hale gelir. 27 15 Yanıtla
  • alos : Neden çarpıtıyonuz 0 1 Yanıtla
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Son Dakika Politika Depremzedelerle ilgili çıkışı tartışma yaratan Özhaseki sessizliğini bozdu: Sözlerim çarpıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Depremzedelerle ilgili çıkışı tartışma yaratan Özhaseki sessizliğini bozdu: Sözlerim çarpıtıldı - Son Dakika
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