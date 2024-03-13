Çevre ve Şehircilik Bakanı Karabük\'te temaslarını sürdürdü

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Karabük'teki temasları kapsamında Valiliği ziyaret etti.
Bakan Özhaseki, Vali Mustafa Yavuz, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılandı. Bakan Özhaseki, valilik makamında Vali Yavuz ve diğer protokol üyeleri ile görüşerek, Vali Yavuz'dan Karabük hakkında brifing aldı.
Bakan Özhaseki daha sonra beraberindekilerle birlikte Engenekon Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi Proje alanında incelemelerde bulunarak bilgi aldı. Kartaltepe Mahallesi'nde bulunan "İlk evim ilk işyerim proje" alanını da inceleyen Bakan Özhaseki, daha sonra AK Parti milletvekilleri Şahin ve Keskinkılıç, İl Başkanı Salt, Başkan Adayı Çetinkaya ve partililerle Kemal Güneş Caddesi'ndeki esnafları gezdi. Esnaflarla sohbet eden Bakan Özhaseki, Başkan Adayı Çetinkaya'ya destek istedi.
Bakan Özhaseki esnaf ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek, bilgi aldı. İl Başkanı Salt, Bakan Özhaseki'ye rölyef resim hediye etti. - KARABÜK
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Meral Danış Beştaş, Beyoğlu ve Sarıyer'de seçim çalışmalarını sürdürdü. Beştaş, partisinin Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'ndeki seçim ofisini ziyaret ederek kalabalığa hitap etti. Daha sonra Sarıyer'de bir kafede öğrencilerle bir araya gelen Beştaş, seçime kimseye kazandırmak veya kaybettirmek için girmediğini belirtti.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyen bir kadına, 'Askeri üniformanın size çok yakıştığını hiç söylediler mi?' demesiyle gülümseten anlar yaşattı. Kadının samimi karşılığı ise kameraya yansıdı.
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