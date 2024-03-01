Bakan Özhaseki: "Türkiye'nin her tarafında kentsel dönüşümü destekliyorum"
AKSARAY - Aksaray Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'nin her tarafında kentsel dönüşümü desteklediğini belirterek, "2012 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yasa çıkar, 2 milyon 250 bin konut değişir. Şu anda 450 binin inşaatı devam ediyor. Yalnız bu bize yetmiyor. Bunu hızlandırmamız lazım" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki bir dizi açılı ve ziyaret için Aksaray Belediyesinin davetlisi olarak geldiği Aksaray'da belediyenin kentsel dönüşüm projesinin temel atma törenine katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Özhaseki, kentsel dönüşümün önemine değinerek, "Sağ olsun Evren bey ile biz yıllarca bakanlıkta beraber çalıştık. Daha sonrasında burada Aksarayımıza hizmet ediyor. Allah razı olsun güzel işler yapıyor. Gerek daha önceki genel başkanı yardımcılığım sırasında, gerekse şimdiki bakanlık görevimde Evren beyden gelen bütün isteklere eyvallah diyoruz. Çünkü inanıyorum ki burada güzel işler yapacak. Bugün de burada temelini atacağımız iş gerçekten kolay bir iş değil. 576 bağımsız birim diyelim. Hem işyeri, hem konut hem de ofis olarak devasa bir iş. TOKİ ihaleyi yapmış gelecek yılın ortalarında bitmesi öngörülüyor. Tahmin ediyorum ki 2 milyar liraya yakın bir bedeli bizler bakanlıktan ödeyeceğiz. İnşallah müteahhidimiz de söz verdiği zaman içerisinde çok kısa bir zamanda bu inşaatlarımızı bitirir ve bittiği zamanda Aksaray'ın çehresi değişmiş olur, güzel bir örnek teşkil eder. Sonra da yavaş yavaş etrafa doğru yaygınlaşarak her tarafa güzel işler yapılır. Ben de Kayseriliyim. Aynı toraktanız hiç fark etmez. Buralar bizim milli ve manevi değerlerimizin yaşadığı, insanlarımızın o güzel duyguları ve hasretleri içinde barındırdığı her türlü güzelliğe layık olarak hizmet edilmesi gereken yerler diye düşünüyorum. Seçimlerde Cumhurbaşkanımıza çok büyük destekler verdiniz. İnşallah bu hizmetlerle bizde sizlere karşı borcumuzu ödemiş olacağız. Türkiye'nin her tarafında kentsel dönüşümü destekliyorum. 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın talimatı ile yasa çıkar, 2 Milyon 250 bin konut değişir. Şu anda 450 binin inşaatı devam ediyor. Yalnız bu bize yetmiyor. Bunu hızlandırmamız lazım. Bu işin sağlam yapılabilmesi için 3 ayağı var. Birisi bakanlık ki biz buradayız. Yasa çıkarıyoruz, teşkilatımızı kurduk, bütçe ayırdık, sonra tüm Türkiye'ye diyoruz ki, hangi belediye olursa olsun ne olur gelen kapı sonuna kadar açık, biz yardım edeceğiz, biz destekleyeceğiz. Bu ülkeyi seviyoruz biz. Ama ne yazık ki bazı belediye başkanları bu işlerden kaçıyorlar. Hem de İstanbul gibi bir yerde özellikle muhalefetteki arkadaşlar zerre miktar bakmıyorlar. Bir şey öğrenmişler, ezberlemişler ki o da kaçış yolu ben biliyorum. Hani kamyonların kaçış rampası olur ya, aynı onun gibi. Efendim biz kentsel dönüşüme karşı değiliz, rantsal dönüşümün peşinde olanın Allah belasını versin. Derdimiz bizim rantsal dönüşüm falan değil ki. Ama bu sözü söyleyerek kaçamazsınız" dedi.
"Gece gündüz demeden bu sürece başladık"
Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise, Aksaray için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "Bu bölgemizde, şehrimizin merkezinde kanayan bir yara, bir görüntü göstermesi vatandaşımızın vicdanında da değişime dönüşüme bir kapı aralamış olması bizim için bu adımı atmada en önemli faktörlerden biri oldu. Gece gündüz demeden bu sürece başladık. 6-8- ay geçti pandemi süreci başladı. Bu işler tabi ki uzun soluklu işler, zaman gerektiren, sabır gerektiren işler. Kurumların koordinasyonuyla çalışması gerektiren mevzular. Aynı zamanda vatandaşımızın burada destek vermesi çok büyük önem arz ediyordu. Kentsel dönüşümleri işinin esası en önemli ayaklarından bir tanesi vatandaşın desteğidir. Burada bir bina vardı, Aksaray'ın 42 yıllık karkas binasıydı. Aksaray 34 yıllık bir vilayet, bu binamız 42 yıllık bir bina idi. Ne zaman meydanda bir tören olsa, devlet büyüğümüz gelse, 'Bu bina neden böyle duruyor. Bunun sahibi yok mu? Alan batan yok mu? Bunu neden yıkmıyorsunuz?' gibi sorulara maruz kaldığımız bir binaydı ki biz hamdolsun bu binanın yıkımı ile sürecimize başladık. Başladık ama tabi ki bu kolay olmadı. Bir taraftan vatandaşlarımızın bilgilendirmesi, diğer taraftan da bu süreci adım adım, ilmek ilmek takip ettik. En son geldiğimiz noktada bu 22,5 dönümlük alan toplamda 624 tane bağımsız birim vardı burayı temizlediğimizde. 574 tane de bağımsız birim, bunların içerisinde 270 tanesi konut, 126 tanesi ofis, 178 tanesi de iş yeri çerçevesinde dönüşüme başladı. Sağ olsunlar TOKİ başkanımız ve bakan beyimiz de göreve geldikten sonra kendilerine ricamızla beraber şehrimizde bir bu bölgenin dönüşmeyeceği bu yapılan çalışmaların yarıda kalıp bu şekilde bırakılacağı konusunda bir algı oluşturulmaya başlanmıştı. Hamdolsun hızlı bir şekilde ihale süreçlerini tamamladık. Şimdi geldiğimiz noktada temelini atıyoruz. Müteahhidimizde burada. Sağ olsunlar hızlı bir şekilde yapılacağını söylüyorlar. 500 takvim günü içerisinde şu an yüzde 7 düzeyinde gelişme düzeyi var temelle beraber. 500 gün sürede bakanım 2025'in nisan ayına denk geliyor. Gelecek yıl Nisan ayının 13'üne denk geliyor. Tabi ki süre uzatımları olur, 2025 yılının sonuna nasip olursa burada da kurdeleyi kesmek nasip olur diyorum. Aksaray'da bu değişim dönüşüm büyük önem arz ediyordu. Aksaray'ımızda 20 yıldır ilk kez bu bölgede, bu büyüklükte kentsel dönüşüm çalışması başlattık ve nihayete erdiriyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından dualar edilirken daha sonra Bakan Özhaseki, Başkan Evren Dinçer ve protokol üyeleri butona basarak kentsel dönüşüm alanının temelini attı.
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