Bakan Şimşek, enerji tedarik şokunun 1973-1974 ambargosunun iki katı olduğunu söyledi - Son Dakika
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Bakan Şimşek, enerji tedarik şokunun 1973-1974 ambargosunun iki katı olduğunu söyledi

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Bakan Şimşek, enerji tedarik şokunun 1973-1974 ambargosunun iki katı olduğunu söyledi
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TRT World Forum 2026'da konuşan Bakan Şimşek, enerji güvenliğini güçlendirmenin Türkiye için zorunluluk olduğunu ifade etti. Şimşek, enerji tedarik şokunun 1973-1974 petrol ambargosunun iki katı, 2022'deki Rusya-Ukrayna enerji dağılımının 7 katı olduğunu kaydetti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Daha iyi bir lojistik, daha iyi bir bağlanabilirlik sistemini gözden geçiriyoruz. Bölgesel bağlantıları arttırmak amaçlı yatırımlar çok önemli. Çoklu model, ticaret koridorlarının oluşturulması gerekiyor riski azaltmak amaçlı. Enerji güvenliğini güçlendirmek Türkiye gibi bir ülke için seçenek değil, zorunluluk. Bunlar, savaş sonrası Türkiye'yi şekillendirecek şeyler" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'TRT World Forum 2026' programında konuşma yaptı. Konuşmasında çok büyük bir enerji tedarik şokunun bulunduğuna değinen Bakan Şimşek, "Savaştan nasıl toparlanacağına ve savaşın bölgeyi nasıl şekillendireceği ile alakalı, kısa dönemde baktığımız zaman çok büyük bir enerji tedarik şoku bulunmakta. Bu şu ana kadar görülmüş en büyüğü. Şu an tecrübe ettiğimiz şey, 1973-1974 petrol ambargosunun iki katı ve 2022'deki Rusya-Ukrayna enerji dağılımının 7 katlık bir durumu oluyor. Küresel ekonomi, bunu kaldırabilecek bir seviyede değil" dedi.

"Toparlama çok daha hızlı olabilir ama İran bir soru işareti"

Ülkelerin ithalat hacimlerinde büyük bir zararın meydana geldiğini belirten Bakan Şimşek, "Bölgelerin çoğu aslında gerilemede. Bu çok şaşırtıcı bir şey değil. Ön tarafta olan ülkeler oldukça fazla bir seviyede ihracat ve ithalat hacimlerinde büyük bir zarar gördü. Küresel açıdan baktığınız zaman büyüme oranları oldukça azalmış durumda. Finansal koşullar daha da sıkılaştırıldı, çünkü enflasyon artıyor. Hepsi savaştan ötürü olmuyor ancak savaşın da etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Henüz bir barış elde edemedik. Bir barış sağlanabilirse, toparlanma sürecine giriş yaptığımızı söyleyebiliriz. Körfez ülkelerinin kaynakları mevcut. Toparlama çok daha hızlı olabilir ama İran bir soru işareti" şeklinde konuştu.

"Enerji güvenliğini güçlendirmek Türkiye gibi bir ülke için seçenek değil, zorunluluk"

Bakan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer hiçbir şekilde kalıcı bir barış olmazsa, kalıcı bir toparlanmadan bahsedemeyiz bu alan için. Bu savaşın bölgeyi yeniden şekillendireceği bilinen bir şey. CSS ülkelerinin oldukça büyük bir zenginliği bulunmakta ve bu zenginlik genellikle bölgeye yatırımlık bir şekilde değil. Bu ülkelerin çoğu; Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve diğerleri sermaye ihracatı yapanlar oluyor. Savaş bir fark oluşturacak mı? Evet muhtemelen oluşturacak. Belki de sermaye geçişleri olacak. Stratejik bağımlılıklar ve kilit noktalardan kurtulmak. Genellikle ülkeler şu an altyapıdaki zorlukları nasıl aşabileceklerine bakıyorlar. Daha iyi bir lojistik, daha iyi bir bağlanabilirlik sistemini gözden geçiriyoruz. Bölgesel bağlantıları arttırmak amaçlı yatırımlar çok önemli. Çoklu model, ticaret koridorlarının oluşturulması gerekiyor riski azaltmak amaçlı. Enerji güvenliğini güçlendirmek Türkiye gibi bir ülke için seçenek değil, zorunluluk. Bunlar, savaş sonrası Türkiye'yi şekillendirecek şeyler."

"Türkiye, savunma sanayisi için ithalat noktasında bu yıl ilk 10'a girebilir, geçen sene 11'deydik"

Türkiye'nin savunma sanayisi alanındaki başarılarına da vurgu yapan Bakan Şimşek, "Türkiye, son 10 yılın içerisinde çok güçlü başarılar elde ediyor. Büyüyen bir savunma sanayisi temeli oluşturmakta. Bu durum aynı zamanda dokunulmak bir etki oluşturuyor. Savunma sanayisine yapılan yatırımlar oldukça yükseldi, rekor seviyesine ulaştığını söyleyebiliriz. Türkiye, savunma sanayisi için ithalat noktasında bu yıl ilk 10'a girebilir, geçen sene 11'deydik. Ekipmanlara baktığımız zaman 18 milyar dolarlık sipariş verilmiş durumda. 4 binden fazla şirket, savunma sanayisi sektörü içerisinde çalışıyor. Diplomatik güce de yatırım yapıyoruz. Türkiye'nin diplomatik misyonları bulunmakta. Türk Hava Yolları (THY) ise çok sayıda destinasyonlara uçan bir hava yolu şirketi. Savaş sonrası yeniden inşaya yardımcı olabilir. Küresel seviyedeki inşaatçılara baktığımız zaman Çin'in hemen arkasındayız. Bölgesel enerji altyapısı konusunda da yatırımlarımızı yapıyoruz. Boru hatlarımız her yere geçiş yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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