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Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası - Son Dakika
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Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuda tasarruf tedbirlerine hassasiyetle uymalarını istediği valilere, "Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt falan kullanmıyorum. Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası. Lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin" çağrısında bulundu.

16.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:16
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Geçtiğimiz salı günü İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği Valiler Toplantısı'na katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, valilerden kamuda tasarruf tedbirlerine hassasiyetle uymalarını istedi.

"HARCADIĞINIZ PARA BABANIZIN PARASI DEĞİL"

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre; tasarruf tedbirlerinin valilikler için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, "Hepiniz tasarruf tedbirlerine uymakla mükellefsiniz. Taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar bu alanda hassasiyet gerekiyor. 2024 yılında biz bütçeye tam uyarsak 2,7 trilyon lira açık vereceğiz. O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Borçla finanse etmek bugünkü yüksek faiz sürecinde memleketin imkânlarının yatırım ve hizmet yerine faize gitmesi demektir. O yüzden sizin de üzerinize görev düşüyor. Ben defterlerimi son sayfasına kadar kullanıyorum. Beyaz kağıt falan kullanmıyorum. Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası. Lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin. Gösterişten uzak, mütevazi bir kamu anlayışına her alanda mecburuz" ifadelerini kullandı.

"FARK EDERSENİZ BİZİ YÖNLENDİRİN"

Yerel yatırımların takibinin çok değerli olduğuna dikkat çeken Bakan Şimşek, "Bir yerde kayıt dışı faaliyet fark ederseniz bizi yönlendirin. Eğlence sektörü denetimleri konusunda vereceğiniz destek önemli. Kayıt dışı satılan malların tespiti, kira gelirleri, günübirlik kiralamalar konusu. Akaryakıt, tütün, alkollü içkiler kayıt dışılığın inanılmaz cazip olduğu alanlar..." şeklinde konuştu.

"MAKAM ARAÇLARINIZI SATIP TOGG ALABİLİRSİNİZ"

Toplantının ardından soruları yanıtlayan Şimşek'in bazı valilerin TOGG satın almak istediğini söylemesi üzerine, "Makam araçlarınızı satıp, TOGG alabilirsiniz" dediği kaydedildi.

Bakan Şimşek valilere böyle seslendi: Harcadığımız para babamızın parası değil, milletin parası
YORUMLAR (9)
  • bülent C.: Belediyeler kaldırılmalı seçimsiz bir şekilde Devletin atayacağı Valiler ve ilçe kaymakamlıkları bu işi yapmalı. Bak nasıl tasarruf oluyor. Yanıtla 57 7
  • Serkan Basar: ula hani kasa para doluydu ? Yanıtla 46 14
  • hakan bulut: Bu konuda ilk önce devlet kurumları tasarrufa gitmeli gereksiz kamudaki savurganlık hiç kimsede yok filo araç kiralamalar gereksiz yemek ve özel kahvaltı dışarıdan iş alma elektrik tesisat yapı işleri ve kurum butcesindeki fuzili harcamalar. Yanıtla 26 0
  • Uğur RİZE: Aynen ısraf etmesinler zevki sefa icinde olmasınlar vali yide halk secer bu dünyada halk tan üstünü yoktur halk istemezse hic bise olmaz millet vekili secen de biziz hava yapmasınlar bize Yanıtla 7 0
  • haydar topçu: Samimi değil Yanıtla 2 1
  • Ahmet Demir: inandık tamam enflasyon düşecek. Millet bişi demiyor sizler sinirleniyorsunuz. Ne derseniz hee tamam diyoruz. Yanıtla 1 1
  • MUSTAFA AKTAŞ: Bana reklam kokan hareketler gibi geldi Yanıtla 0 0
  • Muhammet Topaloğlu: Kardeşim doğru söze doğru diyin anlıyorum ekonomi kötüye gidiyor ama adam israfı önlemek maksatlı söylüyor bu şekilde karşı çıkmak ne size ne onlara fayda vermez herşeyi siyasete bağlamayın Yanıtla 0 0
  • Selim Kayisi: Bülent C, bak o zaman nasıl para yeniyor. Biliyorsun sen bu işi belli oldu. 0 0

Mehmet Şimşek, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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