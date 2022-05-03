Bakan Soylu, 2100 rakımlı üstte askerlerin bayramını kutladı - Son Dakika
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Bakan Soylu, 2100 rakımlı üstte askerlerin bayramını kutladı

03.05.2022 00:58
Bakan Soylu, 2100 rakımlı üstte askerlerin bayramını kutladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ziyaret ettiği İran sınırındaki 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde jandarma ile bayramlaşarak, askerleri aileleriyle telefonda görüştürdü.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ziyaret ettiği İran sınırındaki 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde jandarma ile bayramlaşarak, askerleri aileleriyle telefonda görüştürdü.

Bakan Soylu, Ramazan Bayramı namazının ardından İran sınırındaki 2100 rakımlı Zirvin Tepe Üs Bölgesi'nde askerlerle kahvaltıda bir araya geldi. Askerlerin bayramını kutlayan Bakan Soylu, bazı askerlerin ailelerini telefonla aradı. Üsteğmen Ahmet Öztürk'ün eşi Özge Öztürk ile telefonda görüşen Bakan Soylu, "Allah bir ömür boyu mutlu etsin. Sizi çok seviyor. Eşiniz, sınır boylarımızda kahramanca bir mücadelenin içerisinde. Milletçe minnettarız" derken, Özge Öztürk de Bakan Soylu'ya teşekkür ederek, "Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Daha sonra Astsubay Çavuş Hüseyin El'in annesi Cennet El'i arayan Soylu, Ramazan Bayramı'nı kutladı. "Aynen ismin gibi cennet annesin. Sana teşekkür ediyoruz. Bu memlekete bir evlat yetiştirmişsin" diyen Soylu, Hüseyin El ile üs bölgesinde beraber olduğunu dile getirdi. Anne Cennet El ise Bakan Soylu'ya teşekkür etti.

Uzman Çavuş Selman Ak, babasının Türkçe bilmediğini, Kürtçe bildiğini belirtti. Bakan Soylu da telefonla aradığı İzzet Ak ile oğlu Selman Ak'ın Kürtçe konuşmaları tercüme etmesiyle iletişim kurdu.

Üs bölgesi çevresinde bulunan nöbet kulübelerini de ziyaret eden Bakan Soylu, buradaki askerlerin ailelerinin telefonda bayramını kutladı. - HAKKARİ

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Ramazan Bayramı, Süleyman Soylu, Jandarma, İran, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu, 2100 rakımlı üstte askerlerin bayramını kutladı - Son Dakika


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