Bakan Soylu, "ölümcül hata" diyerek sürücüleri uyardı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de helikopterle havadan trafik denetimi yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özellikle sürücülerimize bu son günde yine emniyet kemeri takmalarını buradan uyarıyoruz. Hız limitlerine uymalarını istiyoruz. Araç sürerken kesinlikle cep telefonu kullanmamaları, dikkatlerini dağıtmamaları gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Özellikle tır şoförlerine ve kamyon şoförlerine yol kenarlarında hemen şeritlerin yanında araç parkı yapıyorlar. Bu ölümcül bir hatadır" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul, Bolu, Ankara ve Kırıkkale'deki kara yolları üzerinde helikopterle havadan denetim yaptı. Daha sonra Soylu, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, emniyet ve jandarma ekiplerinin bulunduğu trafik uygulama noktasına gelerek, denetimlere ilişkin bilgi aldı. Bayram tatilinden dönüş yolundaki sürücü ve yolculara uyarılarda bulundu. Kontrol amacıyla durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet eden Soylu, çocuklara oyuncak ve şeker hediye etti. Soylu, denetim sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de geçen araç sayısının geçen bayramlara göre yüzde 50 oranında arttığını söyledi.

"ALLAH'A HAMD OLSUN BU YIL BU GÜZERGAHTA DA ÖLÜMLÜ KAZA OLMADI"

Kilit Kavşak Kırıkkale'de bayram tatili süresince ölümlü kazanın olmadığına dikkat çeken Soylu, "Biraz önce Bolu ve Gerede'deydik. Şimdi de Kırıkkale'deyiz. Yaklaşık 43 ilin geçiş güzergahı burası ve Allah'a hamd olsun bu yıl bu güzergahta da ölümlü kaza olmadı. Yine biraz önce Bolu'da belirttiğimiz gibi, burada da geçen bayramlara nazaran yüzde 50'lik bir artış söz konusu. Trafik yoğunluğunda arkadaşlarımız hem güzergahlarda aldıkları tedbirlerle hem denetimlerle hem yaptıkları rehberliklerle vatandaşlarımızın trafik kurallarına da uyması münasebetiyle bu bölgede ölümlü bir trafik kazası yaşanmadı" dedi.

"İKİ SAATTE BİR 10 DAKİKALIK DİNLENME MÜHİMDİR"

Sürücülere uyarılarda bulunan Soylu, "Özellikle sürücülerimize bu son günde yine emniyet kemeri takmalarını buradan uyarıyoruz. Hız limitlerine uymalarını istiyoruz. Araç sürerken kesinlikle cep telefonu kullanmamaları, dikkatlerini dağıtmamaları gerektiğini ifade etmeye çalışıyoruz. Özellikle tır şoförlerine ve kamyon şoförlerine yol kenarlarında hemen şeritlerin yanında araç parkı yapıyorlar. Bu ölümcül bir hatadır. Bu ölümcül hatayı yapmamalarını istirham ediyoruz. Yine bir önerimiz daha var o da şu; uzun yolculuklar dinlenmeyi gerektiren yolculuklardır şoförler ve sürücüler açısından. İki saatte bir 10 dakikalık dinlenme mühimdir, mecburidir ve önemlidir" ifadesini kullandı.

"SON 10 YIL ORTALAMALARINDA ÖNEMLİ BİR AZALMA SAĞLANDI"

Son 10 yıldaki 9-10 günlük bayram tatillerinde meydana gelen trafik kazalarında, günde 15 olan ölüm ortalamasının bu bayram 7'ye düştüğünü belirten Soylu, "Hem vatandaşımızın dikkati, hem arkadaşlarımızın denetlemeleri, trafik polisleri ve jandarmalarımızın, valilerimizin, kaymakamlarımızın, özellikle kara yolları ekiplerinin bu konuda ortaya koyduğu hassasiyetler çerçevesinde hep birlikte önemli tedbirler alındı. Bu tedbirlerin neticesinde gerek geçen yılla bu yıl gerek son 10 yıl ortalamalarında önemli bir azalma sağlandı. Nihai hedef, sıfır rakamıdır, inşallah sıfır rakamına hep birlikte ulaşacağız" diye konuştu.

"OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBEDEN TOPLAM 64 ÖLÜM VAR"

Yaya ölümlerini önlemek için de tedbirler aldıklarını ifade eden Soylu, "Bu yıl karşı karşıya kaldığımız süreçlerde dikkat ettiğimiz süreçlerden en önemlisi yaya ölümleriydi. Çünkü hem bilinmedik değerlere yapılan seyahatler, hem uzun zamandan beri kesp etmeyen yere yapılan seyahatler çerçevesinde yaya trafiğinde bazen içimizi acıtan sonuçlarla karşı karşıya kalınıyordu. Bu yıl bayram süresince 6 yaya ölümü var. 8 motosiklet ölümü var. Şuana kadar da şu saat itibariyle olay yerinde hayatını kaybeden toplam 64 ölüm var" şeklinde konuştu. Soylu, bayram tatili boyunca 210 bin personelin sahada görev yaptığını belirterek, bayramda görev başında olan tüm emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.

Bakan Soylu'ya Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ile Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Yahşihan Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanı Mehmet Yavuz ve ilgili kurum müdürleri eşlik etti.

(Hasan Ay/İHA)