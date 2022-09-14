Bakan Soylu: Bu katliamların sorumlusu Avrupa ve Yunanistan - Son Dakika
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Bakan Soylu: Bu katliamların sorumlusu Avrupa ve Yunanistan

14.09.2022 12:48
Bakan Soylu: Bu katliamların sorumlusu Avrupa ve Yunanistan

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilip, Muğla açıklarında cansız bedenleri bulunan 2 kardeşin görüntülerini paylaşarak, "Lanet olsun insanlığınıza. Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz" dedi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilip, Muğla açıklarında cansız bedenleri bulunan 2 kardeşin görüntülerini paylaşarak, "Lanet olsun insanlığınıza. Avrupa ve Yunanistan, bu katliamların sorumlusu sizsiniz" dedi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, dün Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarınca ölüme terk edilen 73 düzensiz göçmenin kurtarıldığını; 2'si bebek, 3'ü çocuk, 1'i kadın toplam 6 düzensiz göçmenin ise cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da hayatını kaybeden 2 kardeşin görüntüsünü Twitter'daki hesabından paylaşarak "Lanet olsun insanlığınıza. Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz... Lübnan'dan İtalya'ya geçmek isteyen göçmenlere ve masum çocuklara yine Yunanistan katliamı. İki kardeşten, Asım 9 aylık, Abdulvahap 4 yaşında idi. Avrupa ve Yunanistan! Bu katliamların sorumlusu sizsiniz" dedi.


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Kaynak: DHA

Süleyman Soylu, Yunanistan, Muğla, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu: Bu katliamların sorumlusu Avrupa ve Yunanistan - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: Bu katliamların sorumlusu Avrupa ve Yunanistan - Son Dakika
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