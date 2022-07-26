Bakan Soylu: "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Soylu: "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildi"

26.07.2022 03:03
Bakan Soylu: "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildi"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İran sınırından ülkeye giren biri İranlı 2 teröristin, Van kırsalında etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist, Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonu'nda kahraman jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz, teslim olun yoksa bu topraklar sizin için ölümdür." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanı Soylu şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü İçişleri Bakanı Soylu şehit Taşkın'ın ailesi ile telefonda görüştü Süleyman Soylu Açıkladı: Pençe Yıldırım Harekat Bölgesinde 5 Şehit Süleyman Soylu Açıkladı: Pençe Yıldırım Harekat Bölgesinde 5 Şehit
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, İran, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:23 Motorine 92 kuruş indirim geldi: İstanbul'da litresi 21 lira 51 kuruşa geriledi
23:51 Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Adil Rami'nin gündem olan prim iddiasına Yılmaz Vural'dan yanıt geldi!
22:43 Kılıçdaroğlu işaret ettiği saatte paylaşımı yaptı: Birkaç ay araç almayı ertelerseniz, ikinci el araba parasına sıfır araba aldıracağım sizlere
22:37 Kırmızı ışıkta bekleyen otobüsün kapısının açılmasını isteyen şahıs, istediği olmayınca şoföre saldırdı!
22:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon açıklaması: Şubat-mart itibarıyla belirgin bir düşüş göreceğiz
22:11 Erdoğan'dan İsveç'teki terör gösterileri sonrası sert tepki: Kimse Türkiye'den taviz beklemesin, İsveç somut adım atma konusunda uzak görünüyor
21:46 Erdoğan'dan İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşması açıklaması: Gıda krizinin etkileri hafifleyecek, fiyatlardaki düşüş devam edecek
21:34 9 yaşındaki Muhammet'i 1 sene çöp eve kilitleyen teyze tutuklandı! İşte annenin ilk yorumu: Olması gereken cezayı aldı
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
20:16 Aydın'da korkutan orman yangını! Büyüyen alevlere havadan ve karadan müdahale devam ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2022 03:03:38. #1.12#
SON DAKİKA: Bakan Soylu: "İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement