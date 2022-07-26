Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran sınırından Türkiye 'ye sızan biri İranlı 2 terörist, Van Özalp Damlacık kırsalında Eren Abluka-22 Operasyonu'nda kahraman jandarmamızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Teröristlere tekrar söylüyoruz, teslim olun yoksa bu topraklar sizin için ölümdür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Süleyman Soylu, İran, Van, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Politika › Bakan Soylu: 'İran sınırından Türkiye'ye sızan biri İranlı 2 terörist etkisiz hale getirildi' - Son Dakika

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