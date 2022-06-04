Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış"

04.06.2022 14:22
Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik icra ettiği operasyonlardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik icra ettiği operasyonlardan rahatsızlık duyduğunu belirterek, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Bakan Soylu'nun paylaşımında, "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış. AB'ye ve büyükelçilerine söz veriyor: Terörle mücadele yasasını değiştirecekmiş. PKK, FETÖ, DHKP-C'nin yolunu açacak. Sana bunları kim söyletiyor?" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden ve terör örgütlerine 'Abluka'dan, atılan 'Pençe'lerden rahatsızmış" - Son Dakika
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