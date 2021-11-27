İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de Muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de Muhtarlarla bir araya geldi

- İçişleri Bakanı Soylu, Silivri'de Muhtarlarla bir araya geldi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muhtarlar Buluşması kapsamında Silivri Muhtarları ile bir araya geldi.

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