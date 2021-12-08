Bakan Soylu, Tahir Güven'i öldüren teröristin HDP'li vekil Kaçmaz'ın evinde yakaladıklarını bildirdi - Son Dakika

TBMM Genel Kurulu'ndan görüşülen İçişleri Bakanlığı'nın 2022 bütçesi tartışmalarında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kürsüye çıktı.

"HDP'Lİ KAÇMAZ'IN EVİNDE YAKALADIK"

Meclis kürsüsünden hararetli bir konuşma yapan Bakan Soylu, elindeki dövizi göstererek, "Şırnak Cizre'de bir katliam oldu. İlçe başkanımızın kardeşi olan Tahir Güven gece yarısı bir komplo ile öldürüldü. Kim öldürdü niye öldürdü. Pusu kuran Mehmet Miraç Dinç'i pusu kuranı, bu sabah HDP'li milletvekili Hüseyin Kaçmaz'ın evinde yakaladık. Hesabını vereceksiniz bunun." ifadelerini kullandı.

HDP'LİLER PROTESTO ETTİ

Bakan Soylu'nun kürsüdeki konuşmasını AK Parti milletvekilleri ayakta alkışlarken HDP milletvekilleri sıralara vurarak protesto etti.