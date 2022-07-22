Bakan Soylu: "Türk halkı, Tacikistan halkını her zaman kendine kadim bir dost olarak görmektedir" - Son Dakika
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Bakan Soylu: "Türk halkı, Tacikistan halkını her zaman kendine kadim bir dost olarak görmektedir"

22.07.2022 21:14
Bakan Soylu: "Türk halkı, Tacikistan halkını her zaman kendine kadim bir dost olarak görmektedir"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile Tacikistan'ın her zaman kardeşlik ilişkisi içerisinde olduğunu belirterek, "Türk halkı, Tacikistan halkını her zaman kendine kadim bir dost olarak görmektedir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye ile Tacikistan'ın her zaman kardeşlik ilişkisi içerisinde olduğunu belirterek, "Türk halkı, Tacikistan halkını her zaman kendine kadim bir dost olarak görmektedir. Bizlerin de bu hem kadim medeniyetimize yakışır bir şekilde, hem geleceğe bırakacağımız ortak mirasımıza yakışır bir şekilde çok daha üst bir noktaya taşıma sorumluluğumuz var" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tacikistan İçişleri Bakanı Ramazon Rahimzoda ile makamında bir araya geldi. Şeref Defteri'nin imzalanması ve hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından iki bakan açıklamalarda bulundu. Açıklamalarının ardından Soylu ve Rahimzoda, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması'nı imzaladı. İmza töreni öncesinde konuşan Bakan Soylu, iki ülkenin geçmişten bu yana birçok ortak noktasının bulunduğunu belirterek şunları dedi:

"Türk halkı, Tacikistan halkını her zaman kendine kadim bir dost olarak görmektedir. Bizlerin de bu hem kadim medeniyetimize yakışır bir şekilde, hem geleceğe bırakacağımız ortak mirasımıza yakışır bir şekilde çok daha üst bir noktaya taşıma sorumluluğumuz var. Öncelikle terörle mücadele başta olmak üzere uyuşturucu, sınır aşan suçlar, kaçakçılık ve organize, siber ve mali suçlar, göç ve afet yönetimi konusunda birbirimizle adım atacağımız çok adım bulunduğunu, bunların bir bölümünü de başarılı bir şekilde yönettiğimizi, tümüyle ilgili de önümüzdeki süreçlerde daha güçlü bir ivmeye ihtiyacımız olduğunu belirtmeliyim."

"İki devlet ve millet arasında çok derin bir geçmişe dayanan ortak bir medeniyet tarihi mevcuttur"

Türkiye'nin dost bir ülke olduğunu söyleyen Tacikistan İçişleri Bakanı Rahimzoda ise, "Bu seyahatim, iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesine çok yardımcı olacaktır. İki devlet ve millet arasında çok derin bir geçmişe dayanan ortak bir medeniyet tarihi mevcuttur. Bu da bizim daha fazla işbirliği yapmamızı gerektiriyor. Bizim aramızda tarihi, kültürel ve siyasi anlamda çok ciddi ilişkiler bulunmaktadır. Bunu daha güçlendirmeliyiz. İçişleri Bakanlığımızı ilgilendiren birçok ortak nokta, sorun ve mesele var. Bugün onları konuşup, çözüm yollarını birlikte bulacağız" dedi.

İki ülke arasında, 'Güvenlik İşbirliği Anlaşması' imzalandı

Açıklamaların ardından iki bakan anlaşmayı imzaladı. İmza töreni sonrasında ise Bakan Soylu, anlaşmanın önemine değinerek, "Bakan bey ve heyeti ile gerek bölgesel, gerek küresel güvenlik konularının kapsamlı bir şekilde ele alındığı verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Derin tarihi ve kültürel bağları bulunan ülkelerimiz arasında önemli bir güvenlik iş birliği potansiyelinin olduğu yönünde mutabık kaldık. Görüşmelerimizde bu potansiyelin somut bir zemine taşınması açısından gerek güvenlik iş birliği, gerek terörle mücadele, gerekse düzensiz göç konularında fikir alışverişinde bulunduk ve önümüzdeki süreçle birlikte hareket etme irademizi tekrar ortaya koyduk" dedi.

"Bu anlaşma iki ülkenin ilişkilerinde önemli bir ivmelenme ve hareketlenme sağlayacaktır"

Anlaşma sayesinde Türkiye ile Tacikistan'ın ilişkilerinin artacağını aktaran Bakan Soylu, "İlişkilerimizi diplomatik bir eğilim içerisinde değil, bir kardeşlik hukuku içerisinde gerçekleştirme zorunluluğumuz var. Bugünkü toplantılarımız da bu seviyede gerçekleşti. Türkiye ile bu konudaki kardeşlik hukukunu en üst düzeyden tutan Tacikistan'a teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah bundan sonra da bu konudaki çalışmalarımızı çok daha iyi bir noktaya taşıyacağız. Bu anlaşmanın imzalanması bundan sonraki ilişkilerimizin de rotasını belirlemektedir. Bu anlaşma iki ülkenin ilişkilerinde önemli bir ivmelenme ve hareketlenme sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

"Güvenlik alanında imzaladığımız anlaşma çok önemlidir"

Konuk Bakan Rahimzoda ise iki ülke arasındaki görüşmelerin önemine değinerek, "Dünyayı endişelendiren bütün konular konusunda iki ülkenin de görüşleri ve fikirleri aynıdır. Bugünkü güvenlik alanında imzaladığımız anlaşma çok önemlidir. Bu anlaşmayı imzaladıktan sonra iki ülkenin İçişleri Bakanlığı ilişkileri daha da güçlenecektir. Bu anlaşma iki ülkenin ilişkilerinin gelişmesinde çok önemli rol oynamaktadır. İnanıyorum ki bizim ilişkilerimiz daha da güçlenecektir. Bu görüşmelerimiz ve oturumlarımız devam edecektir" diye konuştu. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Süleyman Soylu, DOST Partisi, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Türk halkı, Tacikistan halkını her zaman kendine kadim bir dost olarak görmektedir' - Son Dakika

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