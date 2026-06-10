Bakan Tekin: 28 Şubat’ta yaşanan acıları unutmadık

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "28 Şubat günlerinde bu milletin evlatlarının kendi inancı ve kimliği yüzünden okul kapılarında bekletildiği, üniversite koridorlarında incitildiği, eğitim hakkından mahrum bırakıldığı o acı tabloyu bizler yaşadık" dedi.

Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinde öğrenim gören öğrencilerin kültürel birikimlerini ve sanatsal yeteneklerini bir araya getirecek "Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liseleri Kültür ve Sanat Festivali" Ankara'da gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde Cumhurbaşkanlığı Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen festivale, Türkiye'nin farklı şehirlerinde eğitim gören Uluslararası Anadolu İmam Hatip Liselerinden öğrenciler ve öğretmenler katıldı. Festival fuaye alanı ve sahne performansı olmak üzere iki bölümden oluştu. Fuaye alanında Türkiye'deki 16 uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesinin ortak tarihine, gelişim sürecine ve genel istatistiklerine yer verilen "Hafıza Duvarı", farklı kültür havzalarını tanıtan "Kültür Tanıtım Stantları", imam hatip liselerindeki program çeşitliliğini yansıtan tanıtım alanları ile sanal gerçeklik gözlükleriyle şehir turları deneyimi, öğrencilerle ve ziyaretçilerle buluştu.

Festivalde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, imam hatip okullarının zamanında büyük darbeye uğradığını ve bu durumdan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sorumluluğu ile çıkıldığını belirtti. 28 Şubat sürecinde Türkiye'nin büyük bir yıkıma doğru gittiğini söyleyen Tekin, o günlerde vatandaşların kendi inancı ve kimliği yüzünden okul kapılarında bekletildiği ve üniversite koridorlarında incitildiğini ifade etti.

"İmam hatip okullarımız bu milletin imanıyla irfanının buluştuğu en hassas eşiktir"

İmam hatip okullarının Türk milletinin iman gücünü yansıttığını belirten Bakan Tekin, "Bu büyük ailenin, milletimizin kendi eliyle var ettiği, gözü gibi koruduğu en kıymetli üyelerinden birisi de imam hatip okullarımızdır. İmam hatip okullarımız bizzat milletin kendi talebiyle, kendi imkanıyla, kendi alın teriyle yükseldi. Anadolu'nun bağrında bir caminin yanına bir mektep kurmak için harcını taşıyan, tuğlasını koyan, kesesini açan halkımızın vicdanında doğdu. Bir yanıyla medreseden devraldığı ilim ve hikmet geleneğini, diğer yanıyla çağın bilgisini ve aklını taşır. Burada yetişen gençlerimiz hem secdeye varmasını hem de sorumluluk almasını, hem gönül dünyasını imar etmesini hem de aklıyla çağına söz söylemesini öğrenir. Bu yüzdendir ki imam hatip okullarımız, bu milletin imanıyla irfanının, mazisiyle istikbalinin buluştuğu en hassas eşiktir" şeklinde konuştu.

"28 Şubat günlerinde o acı tabloyu bizler yaşadık"

28 Şubat sürecinde Türkiye'de insanların inançları yüzünden dışlandığını dile getiren Bakan Tekin, "28 Şubat günlerinde bu milletin evlatlarının kendi inancı ve kimliği yüzünden okul kapılarında bekletildiği, üniversite koridorlarında incitildiği, eğitim hakkından mahrum bırakıldığı o acı tabloyu bizler yaşadık. İçinizden bir kızımız başörtüsüyle, hiç kimseye hesap vermeden, en tabii hakkı olarak burada oturabiliyor. Bir diğeri inancını, kimliğini hiç gizlemeden kendi olabiliyor. İşte sizin için bu kadar sıradan, bu kadar olağan görünen bu manzara, daha çeyrek asır önce uğruna gözyaşı dökülen, bedel ödenen bir hayaldi. Belki bütün bunları yalnızca sizler belgesellerden, kitaplardan ya da büyüklerinizin anlattıklarından dinliyorsunuz. Belki tam olarak idrak etmek size zor geliyor. Çünkü siz hamdolsun o korkuyu hiç yaşamadan büyüdünüz. Ama emin olun, belki şu anda yanınızda oturan bir hocanız, bir ablanız, o kapılarda bekletilenlerden biriydi. Bugün sizin rahatça soluduğunuz bu özgürlüğün bedelini, sizden önce gelenler gözyaşlarıyla ve büyük bir acıyla ödedi" diye konuştu. - ANKARA