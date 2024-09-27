Bakan Tekin Adıyaman\'da İstişare Yaptı

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ziyaret ettiği Adıyaman'da istişarelerde bulundu.

İlk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, burada imzaladığı şeref defterinin ardından Vali Osman Varol ile bir araya geldi. Vali Varol ile yapılan görüşmelerin ardından Bakan Yusuf Tekin, Perre Uygulama Oteline geçerek burada toplantı düzenledi.

Milletvekili Hüseyin Özhan, Resul Kurt, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Bülent Kablan, kurum müdürleri, STK temsilcileri, parti üyeleri ve çok sayıda kişinin katıldığı toplantıda Başkan Bülent Kablan, Adıyaman'da yapılan çalışmalar ve yatırımlardan bahsetti.

Daha sonra konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eski Türkiye'deki yaşam şartlarıyla AK Parti dönemindeki yaşam şartlarından bahsederek büyük bir çığır açtıklarını vurguladı. Bakan Tekin, "Bizim fikrimizin kanaatimizin hiç önemli olmadığını Türkiye'de yaşıyorduk. Oy verdiği siyasi partiler kapatılırken siyasi partiler alay konusu, dalga konusu olurken seçimde sizin beğendiğiniz oy verdiğiniz siyasetçilere göbeğini kaşı adam, bidon kafalı ve benzeri ifadelerle millete topluma hakaret edilen bir Türkiye'yi yaşıyorduk. Bu sıkıntılar şimdi AK Parti'nin gelmesiyle tamamen sona erdi. Artık tüm dünyanın konuştuğu güçlü bir Türkiye var. Eğitimle ilgili de şunun altını çizeyim Adıyaman için değil 11 ilimizin tamamında cumhurbaşkanımızın bize talimatı şu 6 Şubat günü öncesinde her bir ilimizde o yerimizin derslik sayısını minimum yüzde 10 oranında artıracaksınız. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu doğrultuda çalıştık. Adıyaman'da da yapmayı planladığımız projeler var. Yaptığımız ve yapacağımız bütün projeler önümüzdeki yol tamamen bitecek ve yatırımlar hazır olacak. Okul yatırımları için ön öngördüğümüz bitiş tarihi önümüzdeki eğitim öğretim yılı başladığında Adıyaman yüzde 10 üstüne çıkmış olacağız. Dersliklerin sayısı deprem öncesindeki derslik sayısını geçmiş olacak" diye konuşarak çalışmalar hakkında bilgiler verdi. - ADIYAMAN