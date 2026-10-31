Bakan Tekin, Alevi-Bektaşi kültürü için 12 modülün yürürlükte olduğunu açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "'Maarif Modeli' adıyla 2024 yılı bahar aylarında ilan ettiğimiz müfredat çalışmalarında, Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızı rahatsız edecek herhangi bir hususun olmaması için onların katkılarını aldık." dedi.

Bakan Tekin, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Liberal Düşünce Topluluğunca ilçedeki bir otelin konferans salonunda düzenlenen "2026 Liberal Düşünce Kongresi"ne katıldı.

Burada konuşan Tekin, Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nın (PISA) 2003 yılındaki sınavında 38 ülke içinde ilk 30'a giremeyen Türkiye'nin, geçen ay Bratislava'da açıklanan PISA sonuçlarında ise 81 ülke içinde ilk 15'te yer aldığını hatırlattı.

AK Parti'nin kuruluş aşamasında milli eğitimle ilgili öncelikli politikalarından birinin de fiziki kapasitenin geliştirilmesi olduğunu ifade eden Tekin, "2002 öncesinde kabaca 200 bin derslik vardı. Şu an derslik sayımız 750 bin. Ne kadar büyük bir kapasite artırımı yaptığımızı görmek açısından bu çok önemli. İnsan kaynağı açısından da yaklaşık 550 bin öğretmenimiz vardı, bugün 1 milyon 200 bin öğretmen var. Bu konularda ciddi adımlar atıldı. İkinci başlık, eğitimde teknolojinin kullanımı konusu orada da şu anda 660 bin sınıfımızda internet erişimi ve etkileşimli tahta var. Bu gerçekten Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) raporlarında da yer bulan bir yenilik ve güzellik. Bu da önemli bir adım." diye konuştu.

"Demokratikleşme yönünde atılan önemli adımlar var"

Eğitimde, teknik ve fiziki altyapıyla ilgili oluşumların akademik başarıya yansıdığını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

"AK Parti iktidara geldiğinde Ahmet Kaya'nın Kürtçe şarkı söylediği için magazin gazetecileri tarafından linç edildiği bir Türkiye varken, 2 yıl sonra hükümet OHAL'i kaldırıyor hemen ardından Kürtçe kurslarını başlatıyor. Bence bu o günün koşullarında kronolojik olarak baktığımızda çok devrimci bir adım ki Sayın Cumhurbaşkanımızın o tarihlerde kullandığı dil, 'Demokrasi ve insan haklarının misafir değil, ev sahibi olduğu bir Türkiye'yi hayal ediyoruz' şeklindeydi. 2005 Diyarbakır konuşmasında kullandığı dil, bu ve o tarihten itibaren de atılan bütün adımlar buna matuf bir biçimde yürüdü. Süreç içerisinde vesayetçi güçlerin ve yapıların demokratikleşme yönünde atılan adımlara karşı hep bir refleksi, engellemeye yönelik çabaları oldu. e-muhtıra, kapatma davası, Gezi olayları bunların hepsinin öncesine bakarsanız, demokratikleşme yönünde atılan önemli adımlar var. Türkiye'de demokrasinin ve insan haklarının konsolide olması anlamında atılan adımları hep sabote etmeye çalışıldı. Fakat hükümet kararlı bir biçimde bu adımları her seferinde atmaya devam etti. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bilhassa ben, her ortamda işte başörtüsü yasağının kaldırılmasından katsayı engelinin ortadan kaldırılmasına kadar birçok konuyu konuşuyoruz ama bazı konular çabuk unutuluyor."

Bakan Tekin, atılan adımların uzun vadede toplumsal barışı inşa edecek, toplumun milli birlik ve beraberliğini daha güçlendirecek adımlar olduğunu dile getirerek, ülkedeki Sünni toplumun 28 Şubat'ta dini eğitim alma konusunda sorunlarla karşı karşıya bırakıldığını anlattı.

Türkiye'de Alevi ve Bektaşi topluluklarının yaşadığı benzer sorunların çözümüne katkı sunmayı amaçladıklarına dikkati çeken Tekin, şunları kaydetti:

"Türkiye'de sayısı ne kadar olursa olsun bir Alevi ve Bektaşi nüfusumuz var. Biraz önce Sünni Müslümanlarla ilgili ifade ettiğim kendi çocuklarına kendi inançlarını sunamama, öğretememe konusu Alevi vatandaşlarımız için de bir problem. Aynı şekilde dede yetiştirecek bir mekanizmaları yok. Dolayısıyla orada bir eksiklik var. 2023 yılında bakan olarak başladığımda her Alevi-Bektaşi sivil toplum örgütünü davet ederek çalıştay başlattık. Bu eksikliği gidermek için 'Bakanlık olarak bir şey yapmak istiyoruz' dedik. Bu çalışmalar uzun sürdü ama çok faydalı sonuçlar çıktı. Birinci sonuç 'Maarif Modeli' adıyla 2024 yılı bahar aylarında ilan ettiğimiz müfredat çalışmalarında, Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızı rahatsız edecek herhangi bir hususun olmaması için onların katkılarını aldık. Onlar gözden geçirdiler, katkı verdiler. Bu önemli bir katkıydı."

Bakan Tekin, "İkincisi de zorunlu eğitim kurumlarında yapamadığımız bir şeyi, hayat boyu öğrenme alanları diye tanımladığımız halk eğitim merkezlerimizde başlattık. Şu anda 12 modül yazdık. Modül dediğim her birisi minimum 90 saatlik kurslar. Bunlardan 8'i 13 yaş üstü yetişkinler, 4'ü 13 yaş altı çocuklar için Alevi-Bektaşi kültürünü ve inancını anlatan modüllerdir. Bu yıl haziran ayı itibarıyla yürürlüğe girdi. Bunu yaparken de meramım, Türkiye'de demokrasiyi, insan haklarını, vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını giderecek, sorumluluklarımızı yerine getirecek adımlar atmaktı. Bu şekilde de devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, Nevşehir Valisi Hüseyin Kök, Liberal Düşünce Topluluğu Genel Koordinatörü Özlem Çağlar Yılmaz ile Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından program, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın da aralarında bulunduğu davetlilerin katıldığı oturumlarla devam etti.