Bakan Tekin: Bildiri yayınlayan 168 kişi için dava açtık

25.02.2026 12:26
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, aralarında yazar, akademisyen, sanatçı, gazeteci ve meslek odası temsilcilerinin olduğu 168 imzasıyla yayınlanan "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" bildirisiyle ilgili "Laiklik bildirisi yayınlayan 168 kişi aleyhine dava açtık" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"168 KİŞİ ALEYHİNE DAVA AÇTIK"

Bakan Tekin, "Laiklik bildirisi yayınlayan 168 kişi aleyhine dava açtık." dedi.

Tekin sözlerinin devamında, "Anayasa'nın Milli Eğitim'e yüklediği görevlerin en başında geleni ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşların temel hak ve hürriyetlerinden maksimum düzeyde eğitiminin sağlandığı, milli birlik ve adalet kavramı çerçevesinde çocuklarımızı bu değerleri içselleştirdiği eğitimle buluşturmak bizim görevimiz. Milli birlik ve dayanışmayı önemseyen vatandaşlar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler bu sürece sahip çıktı.

DEVLET ADAMINA YAKIŞIR CİDDİYET

Dün MHP Genel başkanı Bahçeli'nin konuşması için kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Devlet adamına yakışır ciddiyetle sürece sahip çıkan açıklama yaptı. Yaptıklarımızın kanunlara ve anayasaya uygun olduğunu tekrar ifade etmek istiyorum. Anayasa'yı bizim istediğimiz gibi yorumlayacaksınız, yorumlamayanlara gerici azgın azınlık diye saldırmak bir hakarettir. Bu etkinliklere katılan öğrencilerimizin, velilerimizin öğretmenlerimizin hakkını korumak için böyle bir adım attık. 168 kişi, Yüzde 99'u Müslüman olan bir toplumun dini inançlarını, ibadetlerini kendi perspektiflerinden yorumlayarak onları azınlık sınıfına sokuyorlar. Bu totaliterizmin entelektüel düzeyde vücut bulmuş hali. Hakaret ile muhatap olan herkes yargıya başvurmalı." dedi.

NE OLMUŞTU?

Korkut Boratav, Oğuzhan Müftüoğlu, Hayri Kozanoğlu,Merdan Yanardağ, İlhan Cihaner, Melike Demirağ, Ayşe Kulin, Müjde Ar, Şükrü Erbaş,Rutkay Aziz, Canan Güllü ve Timur Soykan gibi isimlerin aralarında bulunduğu 168 yazar, sanatçı, akademisyen, gazeteci ve meslek odası temsilcisi, "Laikliği Birlikte Savunuyoruz" başlıklı bir metin kaleme alarak, "Siyasal İslamcı rejim, ABD ve Trump'ın ipine sarılarak Türkiye'yi adım adım Orta Doğu'nun gerici bataklığına sürüklemektedir. Laikliği savunmak suç değildir. Laikliği birlikte savunuyoruz, şeriatçı dayatmaları reddediyoruz!" demişti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • eser demir eser demir:
    Zorunuza giden neydi 3 1 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    Onu bakana değil bildiriyi yayınlayanlara soracaksın 0 4
  • Szka788304 Szka788304:
    mustafa seninkiler harekete geçmiş bildiri yayınlamış senin kafa aynı düşündüğüne eminim 1 2 Yanıtla
  • 199715 199715:
    Bu açıklamadan neden bumkadar rahatsız olundığuna lütfen 3dk üzerinde düşünün. 3dk. yapabilirsiniz. Sonra herşey daha iyi anlaşılıyor. Lütfen 3dk... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
