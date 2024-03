Politika

Bakan Tekin, Cumhuriyet Meydanı'nda AK Parti standını ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin:

"Burdur'da 24 projenin ihale süreci başladı

BURDUR - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da Cumhuriyet Meydanı'nda seçim çalışması yapan AK Parti standını ziyaret etti. Bakan Tekin, "Sorunları yerelden çözmenin daha mantıklı olacağını düşünüyorum" diyerek Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek'e destek istedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'daki ziyaretleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı'nda seçim çalışması yapan AK Parti standını ziyaret etti. Bakan Tekin'i AK Parti Milletvekili Mustafa Oğuz, AK Parti İl Başkanı Mustafa Özboyacı, ve MHP İl Başkanı Gültekin Oktay karşıladı. Stantta açıklamalarda bulunan Bakan Tekin, "Biz bugün ekip olarak Burdur'a geldik. Eğitim öğretim altyapısı ile ilgili olarak Burdur'da yapabileceğimiz şeyleri planladık, yapmamız gereken şeyleri yerinde gördük. Öncelikle şunu söyleyeyim biz gittiğimiz ilde eğitim öğretim altyapısının tam bir fotoğrafını çekmek için Bakanlıktaki birim amirlerimizle beraber geliyoruz. Birim amirinden kastım genel müdürlerimiz. Burdur'a genel müdür arkadaşlarımızla beraber geldik ve Burdur'un bütün ilçelerinde bir genel müdür arkadaşımız bu anlamda fotoğrafı çekmek üzere toplantılarını yaptı" dedi.

Burdur'da 2024 yılında 24 projenin başladığını söyleyen Bakan Tekin, "Siyasetin de Türkiye'nin toplumsal yapısının da evrildiği noktada bu yaptığımız şeyin çok kıymetli olduğuna inanıyorum ben. Yerelden problemleri görerek çözüm üretmenin doğru olacağına inanıyorum. Bu çerçevede daha önce yatırım programının planını yaparken milletvekillerimiz bize Burdur ile ilgili bir ihtiyaç listesi getirdiler ve ihtiyaç listesi içerisinde bizim olmazsa olmazlarımız diye mutlaka yapılması gereken projelerden bahsettiler. Biz onların planlamasını yapmıştık zaten. Dolayısıyla şu an itibariyle bugün biz 2024 yatırım programında anaokulu, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim kurumu olmak üzere toplam 24 projenin ihale sürecini başlatmış bulunmaktayız. Burdur'a hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

"Yerel yönetimler bazı illerde yardımcı bazı illerde engel oluyor"

Yerel yönetimlerin bazı yerlerde en büyük yardımcıları, bazı yerlerde de en büyük engel olduklarını dile getiren Tekin, "Öte yandan bu tür bakanlıkla ilgili işleri yapmanın ötesinde yine Milli Eğitim Bakanı olarak benim çok önemsediğim bir şey var bizim illerde en büyük yerine göre yardımcımız destekçimiz yerine göre de bizim işlerimize en büyük engel çıkartan yerler yerel yönetimler bazı illerde yatırımlarımız tıkır tıkır işliyor imar da, iskanda, inşaatla ilgili işlerde sıkıntı yaşamıyoruz. Bazı illerde çok sıkıntı yaşıyoruz. Belediyelerle bir türlü işlerimiz hızlı yürümüyor. Hızlı yürümedi diye de yatırımlarımız aksıyor. Dolayısıyla eğitim öğretimimize istediğimiz etkinlikleri verememiş oluyoruz. Sırf bu türden problemlerin yaşanmaması adına bir örnek olsun diye söylüyorum 2016 ya da 2017 yılında okullardaki su tüketiminin ücretlendirilmesi ile ilgili olarak belediyeyi sınırlandıran bir yasal düzenleme yapmak zorunda kalındı. Çünkü Olağan ücretlendirmenin 3 katı, 5 katına kadar okullarımızdaki su sarfiyatından ücret alan belediyeler vardı. Bunu engellemek için yasal düzenleme yapmak zorundaydık. Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı olarak belediyelerle çok yakın çalışıyoruz. Belediye bizim önemli paydaşlarımız. 31 Mart Seçimleri de bizim için bu anlamda önemli. Dolayısıyla bu gezinti yapmışken gündemimizi tamamladıktan sonra Mehmet Şimşek Başkanımıza destek olabilecek nitelikte kendisiyle beraber seçim çalışmaları yapmak istiyoruz. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar 2018 daha doğrusu 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de Cumhur İttifakı belki o günün gerektirdiği zorunluluklar neticesinde ortaya çıktı ama bir siyaset bilinci olarak şunun altını çizmek istiyorum, Cumhur İttifakı bu coğrafyanın doğal ittifakı. Aslında Anadolu coğrafyasının doğal ittifakı. Türkiye'nin her tarafında başka türlü ittifaklar bozulup belki informel alanlara kaydırılırken Cumhur İttifakı Türkiye'nin her tarafında çok sağlıklı bir şekilde işliyor. Burada da her iki siyasi partinin temsilcisine de Türkiye'nin sosyolojik yapısına uygun olan bu ittifakı birlikte yürütme durumunda oldukları için onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah Burdur'da hem Burdur halkı hem Milli Eğitim camiası olarak bizim açımızdan en doğru en iyi olan alternatif seçilir. Mehmet Şimşek başkanımız için destek olmaya geldik seçilmesi için elimizden geleni yapacağız inşallah." dedi.

Buradaki konuşmalarının ardından Gazi Caddesi üzerinde esnaf ziyaretinde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Belediye Başkan Adayı Mehmet Şimşek'e destek istedi.