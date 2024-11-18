Bakan Tekin'den Bakü Türk Anadolu Lisesine Ziyaret

Politika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan'da Bakü Türk Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'na (COP29) katılmak üzere Azerbaycan'a geldi. Bakan Tekin, başkent Bakü'deki temasları çerçevesinde Bakü Türk Anadolu Lisesini de ziyaret etti. Öğrenciler tarafından okul bahçesinde çiçeklerle karşılanan Tekin, öğrencilerin gerçekleştirdiği projeleri inceledi. Okulun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Tekin, daha sonra öğretmenlerle toplantı gerçekleştirdi. - BAKÜ