Milli Eğitim Bakanı Tekin\'den stadyum için bayram sonrası müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Yusuf Tekin, Erzurum'da AK Parti il binasında partililerle bir araya geldiği toplantıda şehrin eğitim ve spor yatırımlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin; AK Parti il binasında milletvekilleri, büyükşehir belediye başkanı ve ilçe başkanlarıyla bir araya geldi. Tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı tebrik ederek konuşmasına başlayan Tekin, Haziran 2023'ten bugüne Erzurum'da hayata geçirilen ve planlanan yatırımların muhasebesini yaptı.

Erzurum Stadyumu için bayram sonrası müjdesi

Kamuoyunun yakından takip ettiği Erzurum Stadyumu projesine ilişkin son durumu paylaşan Bakan Tekin, yerel siyasetçilerle birlikte Spor Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı nezdinde defalarca girişimde bulunduklarını ifade etti. Tekin, "En son Erzurumspor Başkanımız ve İl Başkanımızla beraber bizi ziyarete geldiğinde Murat Kurum bakanımızla konuştuk. İhale süreci onun da bitmek üzere. Bize söylediği şey, Kurban Bayramı'ndan sonra her şey tamamlanmış olacak. Erzurum Stadyumu da böylece tamamlanmış olur inşallah" diye konuştu.

Bakan Tekin ayrıca, Erzurumspor'u Süper Lig'e taşıyan teknik ekibe, yerel siyasete ve basına şükranlarını sundu.

Eğitimde dev yatırım hamlesi: 53 okul, 760 derslik

Bakanlık görevine geldiği tarihten itibaren kentteki eğitim altyapısını güçlendirmek için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirten Tekin, toplam 53 okul projesinin detaylarını şu verilerle paylaştı:

"Eğitime açılanlar: İnşaatı bitirilerek ders başı yapılan 13 okul (200 derslik) ve 500 kapasiteli pansiyon.

İnşaatı devam edenler: Yapımı süren 17 okul (216 derslik), 1 spor salonu, 100 yataklı öğretmenevi ve 200 yatak kapasiteli pansiyon.

İhale sürecindekiler: İhale işlemleri tamamlanmak üzere olan 23 okul (344 derslik), 4 atölye, 3 spor salonu, 250 kapasiteli öğretmenevi ve 200 yatak kapasiteli pansiyon."

Türkiye'deki 7 gastronomi lisesinden biri Erzurum'a

Erzurum turizmine büyük katkı sağlayacak özel bir projeyi de duyuran Bakan Tekin, Türkiye genelinde planlanan 7 gastronomi lisesinden birinin Erzurum'da açılacağını söyledi. Projenin finansmanını iş adamı Murat Ülker'in üstlendiğini belirten Tekin, okulun kentin gastronomi turizmine ciddi bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Tarihi Erzurum Lisesi eski hüviyetine kavuşuyor

Eski Mareşal Hastanesi'nin Erzurum Lisesi bünyesine katılması sürecine de değinen Bakan Tekin, Milli Savunma Bakanlığı ile yürütülen koordinasyonun başarıyla tamamlandığını açıkladı. Askeriyeye ait birimlerin yeni yerlerine taşındığını ifade eden Tekin, İMKB ile protokolün imzalandığını ve kampüsün tarihi kimliğine uygun olarak yeniden güzel bir alana kavuşacağını sözlerine ekledi.

Toplantıya; AK Parti Erzurum milletvekilleri Selami Altınok, Fatma Öncü, Mehmet Emin Öz, Abdurrahim Fırat, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. - ERZURUM