Bakan Tekin'den Özgür Özel'e Tepki - Son Dakika
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Politika

Bakan Tekin'den Özgür Özel'e Tepki

Milli Eğitim Bakanı Tekin, Özgür Özel'e danışmanlarının bilgilerini teyit etmesini önerdi.

15.01.2025 23:22
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Bakan Tekin: "Özel'e tavsiyem danışmanlarının verdiği bilgileri teyit etsin"

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile imzalanan protokolü eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i işaret ederek, "Özel'e tavsiyem danışmanlarının verdiği bilgileri bir teyit etsin. Onların manipülasyonundan kurtulsun" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin açıklama yaptı.

"Mülakatta notları değiştirilen arkadaşlar bu iddialarını ispatlasınlar"

Milli Eğitim Bakanlığı önünde mülakatta elendiklerini iddia eden öğretmenlerin yaptığı eylemi değerlendiren Bakan Tekin, "Bu iddiaların yeri orada bağırmak ve eylem yapmak değil. Hukuki prosedür ile itirazlar değerlendirilir. Değerlendirildikten sonra usulü bellidir yargıya başvurulur. Mülakatta notları değiştirilen arkadaşlar bu iddialarını ispatlasınlar" ifadesini kullandı.

"Tutanakları nereden buluyorlar da gösteriyorlar bilmiyorum"

Bakan Tekin, mülakatta elendiklerini iddia eden öğretmenlere ilişkin açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Mülakat dediğimiz şey şudur. Mülakat esnasındaki performansa göre notlar verilir. Bazı arkadaşlar düşük, bazı arkadaşlar yüksek alır. Bu notlara göre sıralama yapılır. Sadece KPSS notunun aynısını verecek olsaydık mülakata ihtiyaç yoktu. Adaylar şunu yapıyor: 'Ben KPSS notumdan 2-3 puan daha yüksek aldım ama başka bir ildeki arkadaşım 5 puan fazla aldı. Bu gayet doğal bir şey. Mülakatta nasıl değerlendirme yapılacağına dair bir formatımız var. O formata göre jüri üyelerimiz değerlendiriyor. Tutanakları nereden buluyorlar da gösteriyorlar ben bilmiyorum. Mahkemelerimiz kararlarını verirler eğer bahsettikleri gibi sahtecilik iddiası varsa. Eğer yoksa da bunun iddiasını yapan arkadaşlar sonuçlarına katlanır."

"Okulların ders kitabı için ayrı bir ücret almasını yasakladık"

Tekin, özel okulların velilerden isteği kitap ücretini geçen hafta hayata geçirilen yönetmelik ile yasakladıklarını hatırlatarak, şu ifadelere yer verdi:

"Okulların ders kitabı için ayrı bir ücret almasını yasakladık. Yönetmeliğimiz çok açık bir şekilde özel okulların mevcut öğrencilerinin enflasyon artı yüzde 5 zam yapabileceklerini mümkün kıldık. Biz bu konuda hassasiyetimizi paylaştık. Rakamlar üzerinden kamuoyunda spekülasyon yapılıyor. Bu tür durumlarla karşılaşan arkadaşlarımız il ve ilçe müdürlüklerimize başvururlarsa biz gereğini yaparız. 10 binin üzerinde özel okul var. Bu okullar içerisinde kamuoyunda infial oluşturan yüksek ücret alan okul sayısı çok sınırlı. Bu zamlarla bütün özel okulunu zan altında tutmak doğru değil."

"Bankacılık sistemi üzerinden yapılan ödemeleri takip ediyoruz"

Bakan Tekin, kayıt dışı alınan özel okul ücretlerine ilişkin ise "Özel okullarda velilerden nakit, elden, kayıt dışı ücret talep edenler olabilir. Yönetmeliğe koyduk elektronik ortamda bankacılık hizmetleri üzerinden yürümesini söyledik. Elektronik ortamda bankacılık sistemi üzerinden yapılan ödemeleri takip ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Özel'e tavsiyem danışmanlarının verdiği bilgileri bir teyit etsin"

Bakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı arasında imzalanan yetişkinlere ilişkin eğitim protokolünü eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bir siyasi partinin genel başkanı bilir bilemez konuşuyor. Ne protokolden haberi var. Protokolden haberi olmadığı gibi çok gereksiz bir siyasi ithamda bulunuyor. 'Yanlamak' diye bir tabir kullanmış. Ben bunu daha çok şuna bahsettim; yerel seçimlerden önce 'kent oydaşması' diye birilerine yanaşan siyasi söyleme benzettim. Bizim protokollerimiz hukuk devletine uygun bir şekilde yapılır. Bahsi geçen protokollerimiz okullarımız için değil, Halk Eğitim Merkezleri'ndeki yetişkinlerle alakalıdır. Özel'e tavsiyem danışmanlarının verdiği bilgileri bir teyit etsin. Onların manipülasyonundan kurtulsun."

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Özgür Özel, Politika, Eğitim, Son Dakika

Son Dakika Politika Bakan Tekin'den Özgür Özel'e Tepki - Son Dakika

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