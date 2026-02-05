Bakan Tekin: "Depremden etkilenen 11 ilimizin tamamında devam eden yatırımlarımızla yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak" - Son Dakika
Bakan Tekin: "Depremden etkilenen 11 ilimizin tamamında devam eden yatırımlarımızla yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak"

05.02.2026 19:19
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da depremden etkilenen 11 ildeki eğitim yatırımlarıyla ilgili, "Önümüzdeki eylül ayına kadar devam eden yatırımlarımız ve bitmek üzere olan yatırımlarımızla beraber baktığımızda, bu 11 ilimizin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da depremden etkilenen 11 ildeki eğitim yatırımlarıyla ilgili, "Önümüzdeki eylül ayına kadar devam eden yatırımlarımız ve bitmek üzere olan yatırımlarımızla beraber baktığımızda, bu 11 ilimizin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik sayısından bütün illerde minimum yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak" dedi.

Partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığındaki ziyaretinde konuşan Milli Eğitim Bakanı Tekin, tüm ülkenin 6 Şubat 2023'te çok büyük acıyla ve kötü tabloyla uyandığını belirtti. Bir daha o günlerin yaşanmamasını temenni eden Tekin, devletin ve milletin o yaraların sarılması için el ele verdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen kabine toplantılarında birinci gündemin deprem olduğuna dikkati çeken Tekin, başkaları gibi deprem üzerinden, insanların acıları üzerinden siyaset yapmadıklarını, onların acılarını görmezden gelerek onu siyasi ranta çevirecek bir yaklaşımın içerisinde hiç olmadıklarını aktardı. Bakan Tekin, "Bütün bakan arkadaşlarımız, ben dahil deprem bölgesindeki 11 ilimizi defalarca ziyaret ettik. Bizim deprem bölgesinde 11 il, 2 ilçede toplamda 10 bine yakın dersliğimiz kullanılamaz hale geldi. Biz bunların yerine 2025-2026 eğitim öğretim yılının başı itibarıyla yaklaşık 15 bin dersliği ilave olarak hizmete aldık. Önümüzdeki eylül ayına kadar devam eden yatırımlarımız ve bitmek üzere olan yatırımlarımızla birlikte baktığımızda, bu 11 ilimizin tamamında 6 Şubat günü sahip olduğumuz derslik sayısından bütün illerde en az yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak. Yani yıkılanları yeniden yapmadık, yıkılanlardan yüzde 15 daha fazla dersliğimiz olacak" şeklinde konuştu.

Bakan Tekin, "Biz muhalefet gibi belediye bütçelerini tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını, asrın hırsızlıklarıyla harcamak durumunda olan belediyeler gibi davranmadık. AK Partili ve Cumhur İttifakına mensup belediyeler, bölgede var güçleriyle bu sürecin içerisinde yer aldılar. Bunun siyasetini hiç yapmadık. Bugün de bunun siyasetini yapmak yerine eksik kalan bir şey varsa onları yerinde tespit etmek için buradaydık. Cumhurbaşkanımız, bu konuyu başından itibaren çok yakın bir hassasiyetle takip etti" ifadelerini kullandı.

Bakan Tekin, konuşmasının ardından kentten ayrıldı. - ŞANLIURFA

